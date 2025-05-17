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Прогноз на точный счёт матча «Вальядолид» – «Алавес»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:53
Вальядолид - Алавес
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Алавеса»
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18 мая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде местный клуб проведeт заключительный домашний матч сезона против «Алавеса» в рамках 37 тура Ла Лиги. Хозяева уже практически лишены шансов на спасение и играют лишь за престиж, тогда как «Алавес» ещe решает задачу по выживанию, находясь недалеко от зоны вылета.

«Вальядолид»

Положение команды драматично: последнее место в таблице, 10 поражений подряд и полное отсутствие стабильности в обороне. В 17 последних матчах «Вальядолид» неизменно пропускает – в среднем 2.60 гола за игру за последние 5 туров. При этом нападение хоть и демонстрирует отдельные всплески (5 голов в 5 матчах), но выглядит блекло на фоне общей хаотичности команды.

Главной ударной силой остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов за сезон. Однако его активности недостаточно, чтобы регулярно набирать очки. Сложности при стандартах и низкий процент выигранных единоборств в своей штрафной – хроническая проблема хозяев. В последних домашних матчах команда допускает одинаковые позиционные ошибки.

«Алавес»

Гости, напротив, подходят к матчу с явным настроем сохранить прописку в элите. Команда не проигрывает в трeх матчах подряд, включая ничью с «Атлетико» и победу над «Валенсией». В защите «Алавес» действует строго: всего 2 пропущенных мяча в 5 турах – это лучший показатель среди аутсайдеров.

В атаке подопечные Луиса Гарсии Пласы не особенно продуктивны – лишь 3 гола за 5 игр, однако они рационально используют шансы. Кике Гарсия остаeтся главной опорой впереди, реализуя минимум моментов. Тактическая дисциплина, игра вторым номером и уверенность в своей системе – то, что делает «Алавес» конкурентоспособным в матчах с аутсайдерами.

Факты о командах

«Вальядолид»

  • Проиграл 10 последних матчей
  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру
  • Среднее количество пропущенных – 2.60 за 5 матчей

«Алавес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов
  • Пропустил всего 2 мяча за 5 туров
  • Забивает в 4 из 6 последних матчей против соперников ниже себя
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру

Личные встречи
33% (4)
8% (1)
58% (7)
12
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 3
18.10.2024
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
04.01.2023
Вальядолид
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
04.07.2020
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 0
09.11.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
2 : 2
19.04.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2018
Алавес
Испания. Сегунда, 37 тур
Алавес
2 : 1
08.05.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 2
05.12.2015
Алавес
Испания. Сегунда, 41 тур
Алавес
0 : 2
31.05.2015
Вальядолид
Испания. Сегунда, 20 тур
Вальядолид
2 : 0
11.01.2015
Алавес
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Прогноз на матч «Вальядолид» – «Алавес»

«Алавес» подходит к матчу в лучшей форме и с мотивацией. Даже несмотря на слабую результативность, гости выглядят более организованно, чем «Вальядолид». Последний явно не справляется с давлением и продолжает терять очки, несмотря на периодические попытки обострить. Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается минимально результативный матч в пользу гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Алавеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Алавеса» – коэффициент 6.90
  • Победа «Алавеса» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Вальядолида» меньше 1 – коэффициент 1.72

6.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Алавеса»
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Алавес Вальядолид
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