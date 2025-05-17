18 мая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде местный клуб проведeт заключительный домашний матч сезона против «Алавеса» в рамках 37 тура Ла Лиги. Хозяева уже практически лишены шансов на спасение и играют лишь за престиж, тогда как «Алавес» ещe решает задачу по выживанию, находясь недалеко от зоны вылета.
«Вальядолид»
Положение команды драматично: последнее место в таблице, 10 поражений подряд и полное отсутствие стабильности в обороне. В 17 последних матчах «Вальядолид» неизменно пропускает – в среднем 2.60 гола за игру за последние 5 туров. При этом нападение хоть и демонстрирует отдельные всплески (5 голов в 5 матчах), но выглядит блекло на фоне общей хаотичности команды.
Главной ударной силой остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов за сезон. Однако его активности недостаточно, чтобы регулярно набирать очки. Сложности при стандартах и низкий процент выигранных единоборств в своей штрафной – хроническая проблема хозяев. В последних домашних матчах команда допускает одинаковые позиционные ошибки.
«Алавес»
Гости, напротив, подходят к матчу с явным настроем сохранить прописку в элите. Команда не проигрывает в трeх матчах подряд, включая ничью с «Атлетико» и победу над «Валенсией». В защите «Алавес» действует строго: всего 2 пропущенных мяча в 5 турах – это лучший показатель среди аутсайдеров.
В атаке подопечные Луиса Гарсии Пласы не особенно продуктивны – лишь 3 гола за 5 игр, однако они рационально используют шансы. Кике Гарсия остаeтся главной опорой впереди, реализуя минимум моментов. Тактическая дисциплина, игра вторым номером и уверенность в своей системе – то, что делает «Алавес» конкурентоспособным в матчах с аутсайдерами.
Факты о командах
«Вальядолид»
- Проиграл 10 последних матчей
- Пропускает в 17 матчах подряд
- Средняя результативность – 1.00 гола за игру
- Среднее количество пропущенных – 2.60 за 5 матчей
«Алавес»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов
- Пропустил всего 2 мяча за 5 туров
- Забивает в 4 из 6 последних матчей против соперников ниже себя
- Средняя результативность – 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Вальядолид» – «Алавес»
«Алавес» подходит к матчу в лучшей форме и с мотивацией. Даже несмотря на слабую результативность, гости выглядят более организованно, чем «Вальядолид». Последний явно не справляется с давлением и продолжает терять очки, несмотря на периодические попытки обострить. Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается минимально результативный матч в пользу гостей.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Алавеса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Алавеса» – коэффициент 6.90
- Победа «Алавеса» – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Вальядолида» меньше 1 – коэффициент 1.72