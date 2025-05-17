18 мая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде местный клуб проведeт заключительный домашний матч сезона против «Алавеса» в рамках 37 тура Ла Лиги. Хозяева уже практически лишены шансов на спасение и играют лишь за престиж, тогда как «Алавес» ещe решает задачу по выживанию, находясь недалеко от зоны вылета.

«Вальядолид»

Положение команды драматично: последнее место в таблице, 10 поражений подряд и полное отсутствие стабильности в обороне. В 17 последних матчах «Вальядолид» неизменно пропускает – в среднем 2.60 гола за игру за последние 5 туров. При этом нападение хоть и демонстрирует отдельные всплески (5 голов в 5 матчах), но выглядит блекло на фоне общей хаотичности команды.

Главной ударной силой остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов за сезон. Однако его активности недостаточно, чтобы регулярно набирать очки. Сложности при стандартах и низкий процент выигранных единоборств в своей штрафной – хроническая проблема хозяев. В последних домашних матчах команда допускает одинаковые позиционные ошибки.

«Алавес»

Гости, напротив, подходят к матчу с явным настроем сохранить прописку в элите. Команда не проигрывает в трeх матчах подряд, включая ничью с «Атлетико» и победу над «Валенсией». В защите «Алавес» действует строго: всего 2 пропущенных мяча в 5 турах – это лучший показатель среди аутсайдеров.

В атаке подопечные Луиса Гарсии Пласы не особенно продуктивны – лишь 3 гола за 5 игр, однако они рационально используют шансы. Кике Гарсия остаeтся главной опорой впереди, реализуя минимум моментов. Тактическая дисциплина, игра вторым номером и уверенность в своей системе – то, что делает «Алавес» конкурентоспособным в матчах с аутсайдерами.

Факты о командах

«Вальядолид»

Проиграл 10 последних матчей

Пропускает в 17 матчах подряд

Средняя результативность – 1.00 гола за игру

Среднее количество пропущенных – 2.60 за 5 матчей

«Алавес»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов

Пропустил всего 2 мяча за 5 туров

Забивает в 4 из 6 последних матчей против соперников ниже себя

Средняя результативность – 0.60 гола за игру

Личные встречи 33% (4) 8% (1) 58% (7) 12 Забитых мячей 16 1 В среднем за матч 1.33 3:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 10 тур Алавес 2 : 3 Вальядолид Испания. Кубок, 1/16 финала Алавес 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур Алавес 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 7 тур Вальядолид 0 : 2 Алавес Испания. Примера, 34 тур Вальядолид 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 13 тур Алавес 3 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 33 тур Алавес 2 : 2 Вальядолид Испания. Примера, 4 тур Вальядолид 0 : 1 Алавес Испания. Сегунда, 37 тур Алавес 2 : 1 Вальядолид Испания. Сегунда, 16 тур Вальядолид 1 : 2 Алавес Испания. Сегунда, 41 тур Алавес 0 : 2 Вальядолид Испания. Сегунда, 20 тур Вальядолид 2 : 0 Алавес

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Алавес»

«Алавес» подходит к матчу в лучшей форме и с мотивацией. Даже несмотря на слабую результативность, гости выглядят более организованно, чем «Вальядолид». Последний явно не справляется с давлением и продолжает терять очки, несмотря на периодические попытки обострить. Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается минимально результативный матч в пользу гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Алавеса».

Рекомендованные ставки: