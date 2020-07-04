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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Алавес
Вальядолид - Алавес: обзор матча 04 июля 2020
Вальядолид
04.07.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
88'
Х. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Алавес
Желтая карточка
Э. Унал
90'
+5
Желтая карточка
О. Плано
90'
89'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
89'
Замена
Тачи
️️️️
В. Камараса
ГОЛ! 1:0!
Х. Фернандес
Пас отдал
Х. Санчес
88'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Алькарас
78'
Замена
Кико
️️️️
С. Гвардиола
78'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. де ла Фуэнте
62'
58'
Замена
Хоселу
️️️️
Л. Фейса
57'
Замена
П. Понс
️️️️
Лукас
Замена
В. Рубио
️️️️
Т. Вилья
57'
Замена
О. Плано
️️️️
П. Эрвияс
57'
39'
Желтая карточка
Т. Пина
33'
Желтая карточка
Л. Фейса
32'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Дуарте
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
15
Гарсия
15
Санчес
12
Фернандес
17
Мойяно
4
Алькарас
6
Феде
19
Вилья
14
Эрвияс
24
де ла Фуэнте
14
Гвардиола
4-4-2
13
Роберто
20
Агиррегабирия
16
Магальян
5
Лагвардия
5
Дуарте
7
Мендес
17
Пина
6
Камараса
15
Фейса
7
Лукас
7
Бурк
14
Эрвияс
20
Плано
20
Плано
14
Эрвияс
19
Вилья
20
Рубио
20
Рубио
19
Вилья
14
Гвардиола
22
Кико
22
Кико
14
Гвардиола
4
Алькарас
71
Перес
71
Перес
4
Алькарас
24
де ла Фуэнте
20
Унал
20
Унал
24
де ла Фуэнте
5
Дуарте
3
Марин
3
Марин
5
Дуарте
6
Камараса
5
Тачи
5
Тачи
6
Камараса
7
Лукас
8
Понс
8
Понс
7
Лукас
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
15
Фейса
13
Хоселу
13
Хоселу
15
Фейса
Остались в запасе
Вальядолид
Алавес
17
Виктор Гарсия
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
17
Виктор Гарсия
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Вальядолид - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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