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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Алавес
Вальядолид - Алавес: обзор матча 16 сентября 2018
Вальядолид
16.09.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
90+3'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Алавес
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
И. Гомес
Пас отдал
Джони
Желтая карточка
О. Плано
87'
Желтая карточка
Н. Мартинес
50'
45'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
Желтая карточка
Ануар
41'
18'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
20
Фернандо Калеро
ВР
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
3-3-2-1
20
Калеро
22
Мартинес
17
Мойяно
22
Кико
20
Кеко
8
Фернандес
23
Ануар
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
4-2-1-3
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Дуарте
5
Брашанац
22
Вакасо
24
Джони
11
Гуидетти
9
Кальери
11
Гомес
Остались в запасе
Вальядолид
Алавес
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Вальядолид - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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