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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вальядолид
Алавес - Вальядолид: обзор матча 19 апреля 2019
Алавес
19.04.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вальядолид
4'
Д. Гуидетти
24'
Джони
38'
Б. Фернандес
76'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вальядолид
85'
Желтая карточка
Э. Унал
82'
Желтая карточка
Антонито
Желтая карточка
Д. Гуидетти
81'
80'
Желтая карточка
Мичел
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Унал
73'
Желтая карточка
Ф. Калеро
69'
Желтая карточка
Б. Фернандес
Желтая карточка
А. Марин
63'
Желтая карточка
Х. Кальери
54'
38'
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандес
Пас отдал
О. Плано
ГОЛ! 2:0!
Джони
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
3
Марин
3
Марипан
19
Эли
20
Агиррегабирия
17
Пина
19
Гарсия
14
Инуи
24
Джони
9
Кальери
11
Гуидетти
4-3-1-2
13
Родригес
12
Фернандес
20
Калеро
22
Кико
22
Мартинес
8
Фернандес
20
Кеко
2
Антонито
20
Плано
19
Унал
14
Гвардиола
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
1
Жорди Масип
ВР
21
Мичел
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
1
Жорди Масип
ВР
21
Мичел
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Алавес - Вальядолид
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
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