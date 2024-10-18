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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вальядолид
Алавес - Вальядолид: обзор матча 18 октября 2024
Алавес
18.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Вальядолид
6'
Т. Мартинес
90+7'
Кике
17'
М. Силла (П)
72'
С. Амалла (П)
76'
Ануар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Вальядолид
Желтая карточка
А. Абкар
90'
+11
Вторая желтая
Кике
90'
+9
Желтая карточка
Кике
90'
+9
ГОЛ! 2:3!
Кике
Пас отдал
А. Абкар
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Х. Латаса
89'
Замена
С. Юрич
️️️️
Ануар
84'
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Силла
Желтая карточка
Н. Теналья
80'
Желтая карточка
М. Санчес
78'
Замена
Кике
️️️️
А. Гевара
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Ануар
Пас отдал
М. Силла
74'
Замена
В. Месегер
️️️️
С. Амалла
Замена
А. Реббах
️️️️
Т. Мартинес
74'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Х. Гуриди
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Амалла
Желтая карточка
М. Диарра
68'
Замена
Х. Хордан
️️️️
А. Бланко
61'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Т. Конечны
61'
57'
Желтая карточка
Р. Моро
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Силла
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
24
Диарра
23
Санчес
5
Абкар
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
11
Мартинес
4-4-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
5
Джемерт
4
Торрес
23
Мартин
23
Ануар
21
Амалла
34
Часко
14
Силла
18
Моро
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
17
Конечны
15
Ромеро
15
Ромеро
17
Конечны
11
Мартинес
21
Реббах
21
Реббах
11
Мартинес
18
Гуриди
12
Вильялибре
12
Вильялибре
18
Гуриди
6
Гевара
19
Кике
19
Кике
6
Гевара
23
Ануар
24
Юрич
24
Юрич
23
Ануар
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
25
Хесус Овоно
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Алавес - Вальядолид
5
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
418
248
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мендисорроса
Посещаемость:
16904 из 19900 зрителей (84%)
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