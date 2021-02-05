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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вальядолид
Алавес - Вальядолид: обзор матча 05 февраля 2021
Алавес
05.02.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
66'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вальядолид
Желтая карточка
Э. Мендес
90'
+2
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Алькарас
82'
Желтая карточка
Феде
Замена
Р. Батталья
️️️️
М. Гарсия
82'
79'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
О. Плано
79'
Замена
В. Рубио
️️️️
Ш. Вайссман
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
М. Агиррегабирия
66'
64'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Р. Меса
64'
Замена
К. Кодро
️️️️
К. Перес
Желтая карточка
М. Гарсия
63'
63'
Замена
Т. Вилья
️️️️
П. Эрвияс
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
60'
Замена
И. Кордоба
️️️️
Л. Риоха
60'
48'
Желтая карточка
Х. Фернандес
43'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Наварро
40'
Желтая карточка
Т. Пина
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Тачи
23
Наварро
17
Пина
19
Гарсия
7
Мендес
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Масип
2
Перес
18
Гонсалес
12
Фернандес
15
Оласа
16
Меса
6
Феде
71
Перес
20
Плано
14
Эрвияс
19
Вайссман
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
11
Риоха
14
Кордоба
14
Кордоба
11
Риоха
19
Гарсия
6
Батталья
6
Батталья
19
Гарсия
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
19
Вайссман
20
Рубио
20
Рубио
19
Вайссман
14
Эрвияс
19
Вилья
19
Вилья
14
Эрвияс
16
Меса
4
Алькарас
4
Алькарас
16
Меса
20
Плано
14
Орельяна
14
Орельяна
20
Плано
71
Перес
19
Кодро
19
Кодро
71
Перес
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
28
Факундо Пельистри
ПВ
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
28
Факундо Пельистри
ПВ
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Алавес - Вальядолид
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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