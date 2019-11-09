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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вальядолид
Алавес - Вальядолид: обзор матча 09 ноября 2019
Алавес
09.11.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
26'
Хоселу
32'
Т. Пина
75'
Лукас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вальядолид
84'
Желтая карточка
П. Порро
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Лукас
75'
74'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Желтая карточка
Л. Риоха
59'
Желтая карточка
М. Гарсия
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пина
32'
31'
Желтая карточка
Ф. Барба
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Лукас
26'
Желтая карточка
В. Лагвардия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
23
Ануар
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
23
Наварро
5
Лагвардия
5
Дуарте
22
Видаль
17
Пина
19
Гарсия
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-2-2-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
93
Барба
4
Алькарас
21
Мичел
20
Плано
19
Вилья
20
Унал
14
Гвардиола
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
23
Педро Порро
ПЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Ануар
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Ануар
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Алавес - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
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