Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Вальядолид
Алавес - Вальядолид: обзор матча 04 января 2023
Алавес
04.01.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Вальядолид
11'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алавес - Вальядолид
Желтая карточка
С. Севилья
86'
86'
Желтая карточка
Г. Плата
Замена
К. Бенавидес
️️️️
Р. Гонсалес
84'
Желтая карточка
А. Седлар
77'
Замена
Л. Риоха
️️️️
А. Реббах
76'
72'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Л. Роша
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Джейсон
65'
65'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
И. Санчес
65'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Ш. Вайссман
64'
Замена
О. Плано
️️️️
Л. Перес
62'
Желтая карточка
К. Перес
Замена
Н. Теналья
️️️️
А. Арройо
46'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Бальбоа
46'
41'
Желтая карточка
М. Мальса
Желтая карточка
А. Арройо
31'
Желтая карточка
А. Бальбоа
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
11'
10'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Х. Нарваэс
5'
Красная карточка
З. Феддаль
5'
Желтая карточка
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Джейсон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
21
Абде Реббах
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
23
Карлос Бенавидес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ЦФ
40
Marc Tenas
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Мончу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-2-1-3
25
Овоно
16
Лопес
5
Лагвардия
15
Седлар
12
Арройо
16
Бальбоа
20
Мойя
23
Джейсон
10
Гонсалес
21
Реббах
14
Силла
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Перес
3
Феддаль
15
Санчес
2
Роша
11
Мальса
71
Перес
10
Санчес
19
Плата
12
Нарваэс
19
Вайссман
12
Арройо
14
Теналья
14
Теналья
12
Арройо
23
Джейсон
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Джейсон
16
Бальбоа
8
Севилья
8
Севилья
16
Бальбоа
10
Гонсалес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
10
Гонсалес
21
Реббах
11
Риоха
11
Риоха
21
Реббах
12
Нарваэс
4
Торрес
4
Торрес
12
Нарваэс
10
Санчес
22
Фреснеда
22
Фреснеда
10
Санчес
2
Роша
29
Кенеди
29
Кенеди
2
Роша
2
Перес
20
Плано
20
Плано
2
Перес
19
Вайссман
14
Гвардиола
14
Гвардиола
19
Вайссман
Остались в запасе
Алавес
Вальядолид
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
70
Хебер Алькаин
ЦФ
40
Marc Tenas
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
70
Хебер Алькаин
ЦФ
40
Marc Tenas
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Алавес - Вальядолид
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Вальядолид
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+