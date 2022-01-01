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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
Состав
€ 23 млн
Вальядолид - состав команды
Вальядолид
Испания. Сегунда
Стадион:
Хосе Соррилья
Сайт:
http://www.realvalladolid.es
Тренер:
Диего Кокка
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Фернандеш Гильерме
Вра
25
€ 0.8 млн
1
Асевес Альваро
Вра
23
€ 0.4 млн
26
Lucas Lavagnino
Вра
-
12
Рубио Мигель
Защ
28
€ 1.5 млн
3
Буэно Гилье
Защ
23
€ 1.2 млн
2
Мишелен Клеман
Защ
29
€ 1 млн
23
Джауаб Мохамед
Защ
24
€ 0.6 млн
3
Ахмед Хомам
Защ
27
€ 0.5 млн
18
Клер Карлос
Защ
34
€ 0.2 млн
5
Ramón Martínez
Защ
-
37
Ricardo de Moraes
Защ
-
2
Trilli
Защ
-
33
Víctor Rofino
Защ
-
32
Иглесиас Коке
Защ
21
-
27
Ivan Garriel Munoz
Защ
-
21
Понко Жюльен
Пол
25
€ 2 млн
8
Месегер Виктор
Пол
27
€ 1.5 млн
15
Томео Пабло
Пол
26
€ 1.5 млн
24
Юрич Станко
Пол
30
€ 1.2 млн
16
Бальбоа Алекс
Пол
25
€ 0.25 млн
34
Brain Obosso
Пол
-
23
Tay Abed Kassus
Пол
-
19
Lucas Sanseviero
Пол
-
30
Víctor Fernández
Пол
-
16
Mario Maroto
Пол
-
28
Перес Дани
Пол
21
-
11
Yeray Cabanzon
Пол
-
17
Биук Стипе
Нап
23
€ 2 млн
9
Латаса Хуанми
Нап
25
€ 1.5 млн
39
Огайо Ноа
Нап
23
€ 1 млн
14
Альехо Иван
Нап
31
€ 1 млн
7
Чакон Луис
Нап
26
€ 1 млн
7
Каньос Серхи
Нап
29
€ 0.8 млн
10
Андре Маркос
Нап
29
€ 0.8 млн
11
Ндиайе Амат
Нап
30
€ 0.8 млн
19
Арну Адриан
Нап
19
€ 0.5 млн
6
M. Lachuer
Нап
-
38
Ángel Carvajal
Нап
-
20
Robin van Duiven
Нап
-
22
Kaj de Rooij
Нап
-
17
Víctor Barberá
Нап
-
Всего игроков: 41, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 12, нападающих: 14
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