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    Вальядолид - результаты

    Город Вальядолид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.realvalladolid.es
    Стадион Хосе Соррилья
    Тренер Хосе Рохо «Пачета» Мартин
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:15 Сельта 3:0 Вальядолид
    22 тур
    		18 февраля, суббота 18:15 Бетис 2:1 Вальядолид
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:30 Вальядолид 0:0 Осасуна
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид
    19 тур
    		29 января, воскресенье 16:00 Вальядолид 1:0 Валенсия
    18 тур
    		21 января, суббота 20:30 Атлетико 3:0 Вальядолид
    17 тур
    		14 января, суббота 16:00 Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
    16 тур
    		7 января, суббота 20:30 Мальорка 1:0 Вальядолид
    15 тур
    		30 декабря, пятница 23:30 Вальядолид 0:2 Реал
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:00 Атлетик 3:0 Вальядолид
    13 тур
    		5 ноября, суббота 18:15 Вальядолид 2:1 Эльче
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Осасуна 2:0 Вальядолид
    11 тур
    		22 октября, суббота 17:15 Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад
    10 тур
    		19 октября, среда 20:00 Вальядолид 4:1 Сельта
    9 тур
    		16 октября, воскресенье 19:30 Эспаньол 1:0 Вальядолид
    8 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Вальядолид 0:0 Бетис
    7 тур
    		1 октября, суббота 17:15 Хетафе 2:3 Вальядолид
    6 тур
    		16 сентября, пятница 22:00 Вальядолид 0:1 Кадис
    5 тур
    		9 сентября, пятница 22:00 Жирона 2:1 Вальядолид
    4 тур
    		5 сентября, понедельник 22:00 Вальядолид 1:0 Альмерия
    3 тур
    		28 августа, воскресенье 20:30 Барселона 4:0 Вальядолид
    2 тур
    		19 августа, пятница 23:00 Севилья 1:1 Вальядолид
    1 тур
    		13 августа, суббота 20:00 Вальядолид 0:3 Вильярреал
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