Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:15
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|22 тур
|18 февраля, суббота
|18:15
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:30
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:30
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|19 тур
|29 января, воскресенье
|16:00
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|18 тур
|21 января, суббота
|20:30
|Атлетико
|3:0
|Вальядолид
|17 тур
|14 января, суббота
|16:00
|Вальядолид
|0:1
|Райо Вальекано
|16 тур
|7 января, суббота
|20:30
|Мальорка
|1:0
|Вальядолид
|15 тур
|30 декабря, пятница
|23:30
|Вальядолид
|0:2
|Реал
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:00
|Атлетик
|3:0
|Вальядолид
|13 тур
|5 ноября, суббота
|18:15
|Вальядолид
|2:1
|Эльче
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|2:0
|Вальядолид
|11 тур
|22 октября, суббота
|17:15
|Вальядолид
|1:0
|Реал Сосьедад
|10 тур
|19 октября, среда
|20:00
|Вальядолид
|4:1
|Сельта
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|19:30
|Эспаньол
|1:0
|Вальядолид
|8 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Вальядолид
|0:0
|Бетис
|7 тур
|1 октября, суббота
|17:15
|Хетафе
|2:3
|Вальядолид
|6 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Вальядолид
|0:1
|Кадис
|5 тур
|9 сентября, пятница
|22:00
|Жирона
|2:1
|Вальядолид
|4 тур
|5 сентября, понедельник
|22:00
|Вальядолид
|1:0
|Альмерия
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|20:30
|Барселона
|4:0
|Вальядолид
|2 тур
|19 августа, пятница
|23:00
|Севилья
|1:1
|Вальядолид
|1 тур
|13 августа, суббота
|20:00
|Вальядолид
|0:3
|Вильярреал