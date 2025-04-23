24 апреля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 33-го тура Ла Лиги между амбициозным «Бетисом» и аутсайдером чемпионата «Вальядолидом». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Бетис» борется за еврокубки, а «Вальядолид» отчаянно сражается за выживание.

«Бетис»

«Бетис» демонстрирует стабильную форму в весенней части сезона: команда не проигрывает в 11 из 13 последних туров, а также обязательно забивает в 13 матчах подряд. Атаку ведeт Иско, ставший лидером по результативным действиям – 10 голов в 24 встречах. В последних 5 матчах «зелeно-белые» забили 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустили 5.

Команда показывает сбалансированный футбол, сочетая надeжность с эффективностью в атаке. При этом у «Бетиса» сохраняется тенденция к пропущенным мячам – в 5 последних играх Ла Лиги они не сыграли ни одного «сухого» матча. Но учитывая уровень соперника, с которым предстоит встретиться дома, у подопечных Мануэля Пеллегрини есть все шансы на уверенную победу.

«Вальядолид»

Гости находятся в глубоком кризисе – последнее место и серия из 6 поражений подряд. При этом оборона команды выглядит абсолютно провальной: 14 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 2.8 за игру). За эти же 5 туров удалось забить лишь 5 мячей. Даже при наличии усилий в атаке команда проваливается в защите.

Главная проблема «Вальядолида» – отсутствие стабильности и мотивации, которая не переходит в результат. Команда пропускает в каждом из 13 последних матчей, а в последних турах проигрывает даже конкурентам по борьбе за выживание.

Факты о командах

«Бетис»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 13 играх подряд

В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

«Вальядолид»

6 поражений подряд

Пропускает в 13 матчах кряду

В среднем 2.8 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)

Лишь 5 голов за 5 туров

Личные встречи 43% (10) 35% (8) 22% (5) 33 Забитых мячей 16 1.43 В среднем за матч 0.7 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 33 тур Бетис 5 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 19 тур Вальядолид 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 22 тур Бетис 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 8 тур Вальядолид 0 : 0 Бетис Испания. Кубок, 1/16 финала Вальядолид 0 : 3 Бетис Испания. Примера, 34 тур Вальядолид 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 2 тур Бетис 2 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 38 тур Вальядолид 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 1 тур Бетис 1 : 2 Вальядолид Испания. Примера, 25 тур Вальядолид 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 9 тур Бетис 0 : 1 Вальядолид Испания. Сегунда, 28 тур Бетис 4 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 7 тур Вальядолид 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 37 тур Бетис 4 : 3 Вальядолид Испания. Примера, 18 тур Вальядолид 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 23 тур Бетис 0 : 0 Вальядолид Испания. Кубок, 1/16 финала Бетис 3 : 0 Вальядолид Испания. Кубок, 1/16 финала Вальядолид 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 4 тур Вальядолид 0 : 1 Бетис Испания. Примера, 38 тур Бетис 1 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 19 тур Вальядолид 1 : 3 Бетис Испания. Примера, 36 тур Бетис 1 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 17 тур Вальядолид 0 : 0 Бетис

Прогноз на матч «Бетис» – «Вальядолид»

На фоне ужасной формы «Вальядолида» и уверенной игры «Бетиса», особенно дома, можно ожидать доминирование хозяев на всех участках поля. Севильцы значительно превосходят соперника по классу и реализации моментов. Вряд ли гости смогут оказать серьeзное сопротивление. Скорее всего, «Бетис» одержит уверенную победу с результативной игрой в атаке.

Рекомендованные ставки: