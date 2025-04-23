24 апреля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 33-го тура Ла Лиги между амбициозным «Бетисом» и аутсайдером чемпионата «Вальядолидом». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Бетис» борется за еврокубки, а «Вальядолид» отчаянно сражается за выживание.
«Бетис»
«Бетис» демонстрирует стабильную форму в весенней части сезона: команда не проигрывает в 11 из 13 последних туров, а также обязательно забивает в 13 матчах подряд. Атаку ведeт Иско, ставший лидером по результативным действиям – 10 голов в 24 встречах. В последних 5 матчах «зелeно-белые» забили 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустили 5.
Команда показывает сбалансированный футбол, сочетая надeжность с эффективностью в атаке. При этом у «Бетиса» сохраняется тенденция к пропущенным мячам – в 5 последних играх Ла Лиги они не сыграли ни одного «сухого» матча. Но учитывая уровень соперника, с которым предстоит встретиться дома, у подопечных Мануэля Пеллегрини есть все шансы на уверенную победу.
«Вальядолид»
Гости находятся в глубоком кризисе – последнее место и серия из 6 поражений подряд. При этом оборона команды выглядит абсолютно провальной: 14 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 2.8 за игру). За эти же 5 туров удалось забить лишь 5 мячей. Даже при наличии усилий в атаке команда проваливается в защите.
Главная проблема «Вальядолида» – отсутствие стабильности и мотивации, которая не переходит в результат. Команда пропускает в каждом из 13 последних матчей, а в последних турах проигрывает даже конкурентам по борьбе за выживание.
Факты о командах
«Бетис»
- Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
- Забивает в 13 играх подряд
- В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 последних матчах
«Вальядолид»
- 6 поражений подряд
- Пропускает в 13 матчах кряду
- В среднем 2.8 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Лишь 5 голов за 5 туров
Прогноз на матч «Бетис» – «Вальядолид»
На фоне ужасной формы «Вальядолида» и уверенной игры «Бетиса», особенно дома, можно ожидать доминирование хозяев на всех участках поля. Севильцы значительно превосходят соперника по классу и реализации моментов. Вряд ли гости смогут оказать серьeзное сопротивление. Скорее всего, «Бетис» одержит уверенную победу с результативной игрой в атаке.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Бетиса» – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.88
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.91