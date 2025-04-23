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«Бетис» – «Вальядолид»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.65

23 апреля 2025 13:38
Бетис - Вальядолид
24 апр. 2025, четверг 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
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1.65
Победа «Бетиса» — коэффициент 1.65
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24 апреля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 33-го тура Ла Лиги между амбициозным «Бетисом» и аутсайдером чемпионата «Вальядолидом». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Бетис» борется за еврокубки, а «Вальядолид» отчаянно сражается за выживание.

«Бетис»

«Бетис» демонстрирует стабильную форму в весенней части сезона: команда не проигрывает в 11 из 13 последних туров, а также обязательно забивает в 13 матчах подряд. Атаку ведeт Иско, ставший лидером по результативным действиям – 10 голов в 24 встречах. В последних 5 матчах «зелeно-белые» забили 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустили 5.

Команда показывает сбалансированный футбол, сочетая надeжность с эффективностью в атаке. При этом у «Бетиса» сохраняется тенденция к пропущенным мячам – в 5 последних играх Ла Лиги они не сыграли ни одного «сухого» матча. Но учитывая уровень соперника, с которым предстоит встретиться дома, у подопечных Мануэля Пеллегрини есть все шансы на уверенную победу.

«Вальядолид»

Гости находятся в глубоком кризисе – последнее место и серия из 6 поражений подряд. При этом оборона команды выглядит абсолютно провальной: 14 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 2.8 за игру). За эти же 5 туров удалось забить лишь 5 мячей. Даже при наличии усилий в атаке команда проваливается в защите.

Главная проблема «Вальядолида» – отсутствие стабильности и мотивации, которая не переходит в результат. Команда пропускает в каждом из 13 последних матчей, а в последних турах проигрывает даже конкурентам по борьбе за выживание.

Факты о командах

«Бетис»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 13 играх подряд
  • В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах

«Вальядолид»

  • 6 поражений подряд
  • Пропускает в 13 матчах кряду
  • В среднем 2.8 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Лишь 5 голов за 5 туров

Личные встречи
43% (10)
35% (8)
22% (5)
33
Забитых мячей
16
1.43
В среднем за матч
0.7
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
5 : 1
24.04.2025
Вальядолид
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 0
11.01.2025
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
18.02.2023
Вальядолид
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
0 : 0
09.10.2022
Бетис
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вальядолид
0 : 3
05.01.2022
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
02.05.2021
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 0
20.09.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
2 : 0
19.07.2020
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 2
18.08.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
0 : 2
24.02.2019
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 1
21.10.2018
Вальядолид
Испания. Сегунда, 28 тур
Бетис
4 : 0
08.03.2015
Вальядолид
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
0 : 0
05.10.2014
Бетис
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 0
12.02.2013
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бетис
3 : 0
27.11.2012
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вальядолид
1 : 0
01.11.2012
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
17.09.2012
Бетис
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
1 : 1
07.05.2008
Вальядолид
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 0
23.12.2007
Бетис
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Прогноз на матч «Бетис» – «Вальядолид»

На фоне ужасной формы «Вальядолида» и уверенной игры «Бетиса», особенно дома, можно ожидать доминирование хозяев на всех участках поля. Севильцы значительно превосходят соперника по классу и реализации моментов. Вряд ли гости смогут оказать серьeзное сопротивление. Скорее всего, «Бетис» одержит уверенную победу с результативной игрой в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.91

1.65
Победа «Бетиса» — коэффициент 1.65
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Вальядолид Бетис
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