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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 18 августа 2019
Бетис
18.08.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
68'
Л. Морон
63'
С. Гвардиола
89'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вальядолид
90'
+3
Желтая карточка
Ануар
Желтая карточка
А. Педраса
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Мичел
89'
ГОЛ! 1:2!
О. Плано
Пас отдал
В. Рубио
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
83'
76'
Замена
Ануар
️️️️
Р. Алькарас
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
Эмерсон
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
Р. Алькарас
59'
Желтая карточка
Х. Мойяно
55'
Замена
В. Рубио
️️️️
Антонито
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
46'
45'
Желтая карточка
Р. Алькарас
40'
Желтая карточка
Антонито
36'
Желтая карточка
О. Плано
Желтая карточка
Эмерсон
27'
12'
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Рамирес
Замена
Д. Мартин
️️️️
Хоакин
10'
Красная карточка
Жоэль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вальядолид
22
Мохаммед Салису
ВР
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Ануар
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
23
Педраса
26
Сидней
5
Бартра
22
Эмерсон
6
Хави Гарсия
10
Карвалью
37
Тельо
10
Фекир
17
Хоакин
7
Иглесиас
3-3-1-2
22
Салису
17
Мойяно
22
Кико
22
Мартинес
4
Алькарас
21
Мичел
2
Антонито
20
Плано
19
Рамирес
14
Гвардиола
17
Хоакин
1
Мартин
1
Мартин
17
Хоакин
37
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
37
Тельо
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
2
Антонито
20
Рубио
20
Рубио
2
Антонито
4
Алькарас
23
Ануар
23
Ануар
4
Алькарас
19
Рамирес
20
Унал
20
Унал
19
Рамирес
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
16
Диего Лайнес
ПВ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Вальядолид
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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