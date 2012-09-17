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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 17 сентября 2012
Вальядолид
17.09.2012, понедельник, 23:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Бетис
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
83'
75'
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
74'
71'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Л. Састре
64'
64'
Замена
А. Мартинес
️️️️
С. Агра
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
62'
59'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Ноно
44'
Желтая карточка
Паулао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ноно
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-1-4-1
25
Хименес
18
Баленсиага
2
Рукавина
4
Валиенте
18
Руэда
20
Перес
20
Эберт
7
Омар
10
Гонсалес
18
Рубио
24
Гуэрра
4-3-3
13
Касто
22
Нельсон
3
Марио
3
Паулао
23
Начо
7
Эчебаррия
21
Перес
30
Ноно
24
Кастро
19
Молина
7
Агра
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
7
Агра
3
Мартинес
3
Мартинес
7
Агра
30
Ноно
40
Игьебор
40
Игьебор
30
Ноно
19
Молина
9
Перейра
9
Перейра
19
Молина
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
31
Фабри
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Вальядолид - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Хосе Соррилья
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