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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 21 октября 2018
Бетис
21.10.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
35'
Антонито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вальядолид
85'
Желтая карточка
Ж. Масип
59'
Желтая карточка
Н. Мартинес
40'
Желтая карточка
Кико
35'
ГОЛ! 0:1!
Антонито
Пас отдал
Т. Вилья
26'
Желтая карточка
Антонито
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Рияд Будебуз
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
26
Сидней
5
Бартра
10
Карвалью
6
Хави Гарсия
27
Франсис
14
Инуи
10
Будебуз
20
Каналес
80
Морон
4-4-1-1
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
20
Калеро
22
Мартинес
21
Мичел
4
Алькарас
29
Суарес
2
Антонито
19
Вилья
19
Унал
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Йоель Родригес
ВР
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Вальядолид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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