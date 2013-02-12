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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 12 февраля 2013
Бетис
12.02.2013, вторник, 00:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вальядолид
Вторая желтая
А. Амайя
90'
+3
Желтая карточка
А. Амайя
82'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Ноно
80'
76'
Замена
К. Пенья
️️️️
О. Гонсалес
75'
Вторая желтая
А. Рукавина
73'
Замена
Лоло
️️️️
Д. Ларссон
66'
Желтая карточка
Л. Састре
55'
Замена
Омар
️️️️
А. Буэно
40'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
28'
Желтая карточка
А. Рукавина
18'
Желтая карточка
Э. Серену
Замена
Хуанкар
️️️️
Д. Пабон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
30
Ноно
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Бетис
13
Касто
ВР
32
Ману Паланкар
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
27
Лоло
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
2
Чика
30
Ноно
21
Перес
7
Эчебаррия
11
Пабон
10
Кэмпбелл
19
Молина
4-3-3
25
Эрнандес
18
Руэда
2
Рукавина
5
Серену
18
Баленсиага
22
Састре
10
Гонсалес
18
Рубио
12
Ларссон
24
Гуэрра
19
Буэно
30
Ноно
10
Молинс
10
Молинс
30
Ноно
11
Пабон
27
Хуанкар
27
Хуанкар
11
Пабон
12
Ларссон
27
Лоло
27
Лоло
12
Ларссон
10
Гонсалес
17
Пенья
17
Пенья
10
Гонсалес
19
Буэно
7
Омар
7
Омар
19
Буэно
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Пепе Мель
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Бетис - Вальядолид
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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