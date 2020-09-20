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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 20 сентября 2020
Бетис
20.09.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
10'
Н. Фекир (П)
18'
В. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вальядолид
Замена
П. Акуоку
️️️️
В. Карвалью
90'
+2
Замена
Хуанми
️️️️
Хоакин
70'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Б. Иглесиас
69'
61'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Фернандес
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Фекир
59'
Желтая карточка
Г. Родригес
58'
Желтая карточка
Эмерсон
58'
46'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
46'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
В. Рубио
46'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Н. Фекир
30'
ГОЛ! 2:0!
В. Карвалью
Пас отдал
Н. Фекир
18'
14'
Замена
Л. Перес
️️️️
Х. Мойяно
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Фекир
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Вальядолид
31
Гаиска Кампос
ВР
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
71
Кике Перес
ЦП
19
Луисми
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
22
Эмерсон
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
4-2-3-1
13
Роберто
12
Фернандес
17
Мойяно
18
Гонсалес
22
Мартинес
21
Мичел
6
Феде
14
Орельяна
20
Плано
20
Рубио
14
Гвардиола
10
Карвалью
24
Акуоку
24
Акуоку
10
Карвалью
10
Фекир
37
Тельо
37
Тельо
10
Фекир
7
Иглесиас
19
Санабрия
19
Санабрия
7
Иглесиас
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Мойяно
2
Перес
2
Перес
17
Мойяно
21
Мичел
14
Эрвияс
14
Эрвияс
21
Мичел
12
Фернандес
15
Санчес
15
Санчес
12
Фернандес
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
20
Рубио
19
Вайссман
19
Вайссман
20
Рубио
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Гаиска Кампос
ВР
8
Хосе Саласар
ЦФ
20
Ориоль Рей
ОП
19
Тони Вилья
ЛВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Остались в запасе
31
Гаиска Кампос
ВР
8
Хосе Саласар
ЦФ
20
Ориоль Рей
ОП
19
Тони Вилья
ЛВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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