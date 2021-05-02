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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 02 мая 2021
Вальядолид
02.05.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
68'
Ш. Вайссман
49'
А. Руйбаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+1
Желтая карточка
Н. Фекир
90'
Желтая карточка
А. Манди
Желтая карточка
С. Джанко
88'
84'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
79'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Руйбаль
71'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
Замена
М. Андре
️️️️
Ф. Орельяна
71'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Вайссман
Пас отдал
Л. Оласа
68'
Замена
Феде
️️️️
Х. Фернандес
54'
Замена
Жота
️️️️
Мичел
54'
Замена
Кико
️️️️
Х. Санчес
54'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Перес
54'
Желтая карточка
Х. Санчес
49'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Руйбаль
Пас отдал
Х. Миранда
40'
Желтая карточка
А. Гуардадо
18'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
21
Мичел
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Жота
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Роберто
15
Санчес
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
15
Оласа
2
Перес
21
Мичел
16
Меса
20
Плано
14
Орельяна
19
Вайссман
4-2-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
15
Санчес
22
Кико
22
Кико
15
Санчес
2
Перес
17
Джанко
17
Джанко
2
Перес
12
Фернандес
6
Феде
6
Феде
12
Фернандес
21
Мичел
7
Жота
7
Жота
21
Мичел
14
Орельяна
10
Андре
10
Андре
14
Орельяна
24
Руйбаль
37
Тельо
37
Тельо
24
Руйбаль
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Бетис
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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