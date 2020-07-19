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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 19 июля 2020
Вальядолид
19.07.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
45+1'
С. Гвардиола
63'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Бетис
Замена
М. Фернандес
️️️️
С. Гвардиола
89'
Желтая карточка
О. Плано
88'
85'
Желтая карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
Х. Мойяно
81'
76'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Тельо
Замена
П. Эрвияс
️️️️
В. Рубио
76'
71'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
66'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
ГОЛ! 2:0!
О. Плано
Пас отдал
В. Рубио
63'
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Рамирес
63'
Замена
Феде
️️️️
Х. Санчес
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Гвардиола
Пас отдал
Р. Алькарас
45'
+1
41'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
6
Феде
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
39
Хосе Луис Трапага
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
41
Нил Гарридо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
11
Хорхе Хименес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-2-2
13
Каро
22
Мартинес
17
Мойяно
15
Санчес
4
Алькарас
21
Мичел
2
Антонито
20
Рубио
20
Плано
19
Рамирес
14
Гвардиола
4-1-3-2
1
Мартин
19
Барраган
5
Бартра
26
Сидней
22
Эмерсон
10
Аленья
17
Хоакин
20
Каналес
37
Тельо
80
Морон
10
Фекир
20
Рубио
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Рубио
15
Санчес
6
Феде
6
Феде
15
Санчес
14
Гвардиола
35
Фернандес
35
Фернандес
14
Гвардиола
19
Рамирес
20
Унал
20
Унал
19
Рамирес
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
37
Тельо
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
37
Тельо
10
Аленья
7
Иглесиас
7
Иглесиас
10
Аленья
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
1
Жорди Масип
ВР
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
39
Хосе Луис Трапага
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
41
Нил Гарридо
ЦП
11
Хорхе Хименес
ЦФ
1
Жоэль
ВР
Главный тренер
Алексис Трухильо
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
Остались в запасе
39
Хосе Луис Трапага
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
41
Нил Гарридо
ЦП
11
Хорхе Хименес
ЦФ
1
Жоэль
ВР
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Алексис Трухильо
Статистика матча Вальядолид - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Хосе Соррилья
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