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Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 11 мая 2014
Бетис
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 3
Завершен
Вальядолид
6'
К. Пенья (АГ)
54'
Х. Молина
76'
Р. Кастро
90+1'
Хуанфран
1'
Х. Гуэрра
51'
К. Пенья
59'
Х. Гуэрра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вальядолид
ГОЛ! 4:3!
Хуанфран
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Митрович
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Адан
84'
82'
Замена
В. Перес
️️️️
М. Валиенте
Желтая карточка
Х. Матилья
81'
ГОЛ! 3:3!
Р. Кастро
Пас отдал
Хуанкар
76'
Замена
Седрик
️️️️
Хуанкар
70'
Замена
Хуанфран
️️️️
Х. Чика
70'
Желтая карточка
Паулао
65'
65'
Замена
У. Осорио
️️️️
Д. Ларссон
61'
Замена
Х. Руэда
️️️️
Жеффрен
59'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Гуэрра
Желтая карточка
Х. Молина
58'
Желтая карточка
А. Адан
56'
ГОЛ! 2:2!
Х. Молина
Пас отдал
Р. Кастро
54'
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Пенья
Пас отдал
М. Валиенте
48'
Желтая карточка
М. Валиенте
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Пенья
6'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
А. Рукавина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
9
Жеффрен
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
11
Седрик
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
3-1-3-3
1
Адан
24
Перки
3
Паулао
2
Чика
21
Рейес
8
Севилья
27
Хуанкар
8
Матилья
24
Кастро
19
Молина
16
Родригес
3-3-2-2
25
Хименес
19
Бергдич
2
Рукавина
4
Валиенте
23
Митрович
7
Росси
17
Пенья
9
Жеффрен
18
Рубио
12
Ларссон
24
Гуэрра
1
Адан
40
Лопес
40
Лопес
1
Адан
27
Хуанкар
11
Седрик
11
Седрик
27
Хуанкар
2
Чика
24
Хуанфран
24
Хуанфран
2
Чика
12
Ларссон
12
Осорио
12
Осорио
12
Ларссон
9
Жеффрен
18
Руэда
18
Руэда
9
Жеффрен
4
Валиенте
20
Перес
20
Перес
4
Валиенте
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Бетис - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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