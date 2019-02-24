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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 24 февраля 2019
Вальядолид
24.02.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
45+3'
А. Манди
87'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Бетис
87'
ГОЛ! 0:2!
Хоакин
Пас отдал
С. Каналес
83'
Желтая карточка
З. Феддаль
Желтая карточка
Н. Мартинес
62'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Манди
Пас отдал
З. Феддаль
20'
Желтая карточка
С. Каналес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-4-2-1
1
Масип
22
Мартинес
20
Калеро
22
Кико
2
Антонито
21
Мичел
20
Кеко
4
Алькарас
14
Эрвияс
20
Плано
14
Гвардиола
3-2-2-2-1
13
Лопес
19
Барраган
3
Феддаль
2
Манди
6
Хави Гарсия
10
Карвалью
27
Франсис
6
Каптум
16
Лайнес
20
Каналес
11
Леон
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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