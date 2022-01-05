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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 05 января 2022
Вальядолид
05.01.2022, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Бетис
24'
В. Карвалью
27'
Н. Фекир
50'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Бетис
87'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
87'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Б. Иглесиас
75'
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
58'
Замена
С. Каналес
️️️️
Н. Фекир
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Меса
53'
Замена
О. Плано
️️️️
Т. Вилья
53'
Замена
Г. Плата
️️️️
Ш. Вайссман
53'
50'
ГОЛ! 0:3!
Б. Иглесиас
Пас отдал
А. Руйбаль
47'
Желтая карточка
Г. Родригес
27'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
Желтая карточка
Р. Меса
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Ануар
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
70
Víctor Narro
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-1-3
13
Роберто
15
Оласа
22
Кико
5
Кейруш
22
Фреснеда
23
Ануар
16
Меса
19
Вилья
17
Кристо
70
19
Вайссман
4-1-1-3-1
1
Жоэль
2
Бельерин
6
Гонсалес
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
19
Вайссман
19
Плата
19
Плата
19
Вайссман
16
Меса
71
Перес
71
Перес
16
Меса
19
Вилья
20
Плано
20
Плано
19
Вилья
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
7
Иглесиас
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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