20 апреля на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Вальядолид» примет «Осасуну». Вальядолид борется за выживание, занимая последнее место в турнире с 16 очками, в то время как «Осасуна» находится в середине таблицы, набрав 38 очков. Это будет важная встреча для обеих команд, где исход матча может существенно повлиять на их дальнейшие позиции.

«Вальядолид»

«Вальядолид» в последнее время испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в последних 5 матчах Ла Лиги, а их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 13 голов в последних 5 играх. В атаке у «Вальядолида» также есть проблемы: за последние 5 матчей они забили всего 4 гола. Лучший бомбардир команды, Хуан Латаса, имеет лишь 6 голов в 24 матчах. Вальядолид пропускает в каждом матче, и вряд ли сможет сдержать атакующие действия «Осасуны», особенно с учeтом их текущей слабой формы и положения в таблице.

«Осасуна»

«Осасуна» проводит более стабильный сезон, набрав 38 очков и занимая 13-е место в таблице. В последних 3 матчах они не проигрывают, что свидетельствует о хорошем состоянии команды. Однако, несмотря на эту стабильность, в атаке у «Осасуны» тоже есть проблемы: в последних 5 матчах они забили всего 4 гола, что даeт средний показатель 0.80 гола за игру. В обороне «Осасуна» пропускает меньше, чем «Вальядолид», но в последних 5 матчах команда пропустила 7 голов, что также является высоким показателем.

Главным бомбардиром «Осасуны» является Анте Будимир, который забил 19 голов в 35 матчах. Он будет ключевым игроком для своей команды в атаке, пытаясь использовать слабости обороны «Вальядолида».

Факты о командах

«Вальядолид»:

Находится на 20-м месте с 16 очками.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 играх.

Не побеждает в 9 последних матчах.

Лучший бомбардир: Хуан Латаса (6 голов в 24 матчах).

«Осасуна»:

Находится на 13-м месте с 38 очками.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Лучший бомбардир: Анте Будимир (19 голов в 35 матчах).

Личные встречи 12% (3) 48% (12) 40% (10) 22 Забитых мячей 31 0.88 В среднем за матч 1.24 3:2 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 32 тур Вальядолид 2 : 3 Осасуна Испания. Примера, 12 тур Осасуна 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 21 тур Вальядолид 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 12 тур Осасуна 2 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 27 тур Осасуна 0 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 13 тур Вальядолид 3 : 2 Осасуна Испания. Примера, 20 тур Осасуна 0 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 4 тур Вальядолид 1 : 1 Осасуна Испания. Сегунда, 42 тур Вальядолид 2 : 0 Осасуна Испания. Сегунда, 21 тур Осасуна 4 : 2 Вальядолид Испания. Сегунда, 35 тур Осасуна 1 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 14 тур Вальядолид 0 : 1 Осасуна Испания. Сегунда, 38 тур Вальядолид 1 : 1 Осасуна Испания. Сегунда, 17 тур Осасуна 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 33 тур Осасуна 0 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 14 тур Вальядолид 0 : 1 Осасуна Товарищеские матчи, Осасуна 1 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 29 тур Вальядолид 1 : 3 Осасуна Испания. Примера, 10 тур Осасуна 0 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур Осасуна 1 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 4 тур Вальядолид 1 : 2 Осасуна Испания. Примера, 33 тур Вальядолид 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 14 тур Осасуна 3 : 3 Вальядолид Испания. Примера, 28 тур Вальядолид 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 9 тур Осасуна 2 : 2 Вальядолид

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Осасуна»

«Вальядолид» вряд ли сможет остановить «Осасуну» в свете своей слабой формы и проблем с обороной. Несмотря на то, что у «Осасуны» также есть проблемы в атаке, они всe равно остаются фаворитами в этой встрече, особенно учитывая текущее положение команд. «Вальядолид» забивает крайне мало и пропускает много, что создаeт отличные возможности для «Осасуны», которая, несмотря на слабую атаку, всe же должна одержать победу.

С учeтом текущей формы команд и разницы в их уровнях игры, победа «Осасуны» выглядит наиболее вероятным исходом встречи.

Рекомендованные ставки