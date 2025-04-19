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«Вальядолид» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.75

19 апреля 2025 9:20
Вальядолид - Осасуна
20 апр. 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 32 тур
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1.75
Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75
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20 апреля на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Вальядолид» примет «Осасуну». Вальядолид борется за выживание, занимая последнее место в турнире с 16 очками, в то время как «Осасуна» находится в середине таблицы, набрав 38 очков. Это будет важная встреча для обеих команд, где исход матча может существенно повлиять на их дальнейшие позиции.

«Вальядолид»

«Вальядолид» в последнее время испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в последних 5 матчах Ла Лиги, а их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 13 голов в последних 5 играх. В атаке у «Вальядолида» также есть проблемы: за последние 5 матчей они забили всего 4 гола. Лучший бомбардир команды, Хуан Латаса, имеет лишь 6 голов в 24 матчах. Вальядолид пропускает в каждом матче, и вряд ли сможет сдержать атакующие действия «Осасуны», особенно с учeтом их текущей слабой формы и положения в таблице.

«Осасуна»

«Осасуна» проводит более стабильный сезон, набрав 38 очков и занимая 13-е место в таблице. В последних 3 матчах они не проигрывают, что свидетельствует о хорошем состоянии команды. Однако, несмотря на эту стабильность, в атаке у «Осасуны» тоже есть проблемы: в последних 5 матчах они забили всего 4 гола, что даeт средний показатель 0.80 гола за игру. В обороне «Осасуна» пропускает меньше, чем «Вальядолид», но в последних 5 матчах команда пропустила 7 голов, что также является высоким показателем.

Главным бомбардиром «Осасуны» является Анте Будимир, который забил 19 голов в 35 матчах. Он будет ключевым игроком для своей команды в атаке, пытаясь использовать слабости обороны «Вальядолида».

Факты о командах

«Вальядолид»:

  • Находится на 20-м месте с 16 очками.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не побеждает в 9 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Хуан Латаса (6 голов в 24 матчах).

«Осасуна»:

  • Находится на 13-м месте с 38 очками.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Анте Будимир (19 голов в 35 матчах).

Личные встречи
12% (3)
48% (12)
40% (10)
22
Забитых мячей
31
0.88
В среднем за матч
1.24
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 3
20.04.2025
Осасуна
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 0
02.11.2024
Вальядолид
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
0 : 0
12.02.2023
Осасуна
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2022
Вальядолид
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 0
13.03.2021
Вальядолид
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
0 : 0
18.01.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 1
15.09.2019
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Вальядолид
2 : 0
02.06.2018
Осасуна
Испания. Сегунда, 21 тур
Осасуна
4 : 2
07.01.2018
Вальядолид
Испания. Сегунда, 35 тур
Осасуна
1 : 0
24.04.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 38 тур
Вальядолид
1 : 1
16.05.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 17 тур
Осасуна
2 : 1
14.12.2014
Вальядолид
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
Товарищеские матчи,
Осасуна
1 : 1
10.08.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 3
31.03.2013
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 1
04.11.2012
Вальядолид
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 1
21.02.2010
Вальядолид
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 2
23.09.2009
Осасуна
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0 : 0
26.04.2009
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3 : 3
07.12.2008
Вальядолид
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 0
16.03.2008
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 2
28.10.2007
Вальядолид
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Прогноз на матч «Вальядолид» – «Осасуна»

«Вальядолид» вряд ли сможет остановить «Осасуну» в свете своей слабой формы и проблем с обороной. Несмотря на то, что у «Осасуны» также есть проблемы в атаке, они всe равно остаются фаворитами в этой встрече, особенно учитывая текущее положение команд. «Вальядолид» забивает крайне мало и пропускает много, что создаeт отличные возможности для «Осасуны», которая, несмотря на слабую атаку, всe же должна одержать победу.

С учeтом текущей формы команд и разницы в их уровнях игры, победа «Осасуны» выглядит наиболее вероятным исходом встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Осасуны» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Осасуна Вальядолид
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