20 апреля на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Вальядолид» примет «Осасуну». Вальядолид борется за выживание, занимая последнее место в турнире с 16 очками, в то время как «Осасуна» находится в середине таблицы, набрав 38 очков. Это будет важная встреча для обеих команд, где исход матча может существенно повлиять на их дальнейшие позиции.
«Вальядолид»
«Вальядолид» в последнее время испытывает большие трудности. Команда не может выиграть в последних 5 матчах Ла Лиги, а их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 13 голов в последних 5 играх. В атаке у «Вальядолида» также есть проблемы: за последние 5 матчей они забили всего 4 гола. Лучший бомбардир команды, Хуан Латаса, имеет лишь 6 голов в 24 матчах. Вальядолид пропускает в каждом матче, и вряд ли сможет сдержать атакующие действия «Осасуны», особенно с учeтом их текущей слабой формы и положения в таблице.
«Осасуна»
«Осасуна» проводит более стабильный сезон, набрав 38 очков и занимая 13-е место в таблице. В последних 3 матчах они не проигрывают, что свидетельствует о хорошем состоянии команды. Однако, несмотря на эту стабильность, в атаке у «Осасуны» тоже есть проблемы: в последних 5 матчах они забили всего 4 гола, что даeт средний показатель 0.80 гола за игру. В обороне «Осасуна» пропускает меньше, чем «Вальядолид», но в последних 5 матчах команда пропустила 7 голов, что также является высоким показателем.
Главным бомбардиром «Осасуны» является Анте Будимир, который забил 19 голов в 35 матчах. Он будет ключевым игроком для своей команды в атаке, пытаясь использовать слабости обороны «Вальядолида».
Факты о командах
«Вальядолид»:
- Находится на 20-м месте с 16 очками.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 играх.
- Не побеждает в 9 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Хуан Латаса (6 голов в 24 матчах).
«Осасуна»:
- Находится на 13-м месте с 38 очками.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Анте Будимир (19 голов в 35 матчах).
Прогноз на матч «Вальядолид» – «Осасуна»
«Вальядолид» вряд ли сможет остановить «Осасуну» в свете своей слабой формы и проблем с обороной. Несмотря на то, что у «Осасуны» также есть проблемы в атаке, они всe равно остаются фаворитами в этой встрече, особенно учитывая текущее положение команд. «Вальядолид» забивает крайне мало и пропускает много, что создаeт отличные возможности для «Осасуны», которая, несмотря на слабую атаку, всe же должна одержать победу.
С учeтом текущей формы команд и разницы в их уровнях игры, победа «Осасуны» выглядит наиболее вероятным исходом встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Осасуна» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Осасуны» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85