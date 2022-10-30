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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вальядолид
Осасуна - Вальядолид: обзор матча 30 октября 2022
Осасуна
30.10.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
13'
Л. Авила (П)
19'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Вальядолид
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Гомес
87'
Замена
Х. Крус
️️️️
М. Санчес
87'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
77'
73'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Ш. Вайссман
65'
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Перес
Замена
Х. Монкайола
️️️️
А. Будимир
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Барха
64'
Желтая карточка
Л. Торро
47'
46'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
З. Феддаль
46'
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Роша
46'
Замена
Мончу
️️️️
Р. Меса
45'
+1
Желтая карточка
Л. Оласа
33'
Желтая карточка
Р. Меса
29'
Желтая карточка
Л. Роша
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
А. Орос
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Авила
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
10
Орос
16
Гомес
11
Барха
6
Авила
17
Будимир
3-2-2-1-2
1
Масип
5
Эль-Ямик
3
Феддаль
2
Роша
15
Санчес
15
Оласа
71
Перес
16
Меса
20
Плано
11
Леон
19
Вайссман
23
Санчес
3
Крус
3
Крус
23
Санчес
17
Будимир
7
Монкайола
7
Монкайола
17
Будимир
16
Гомес
10
Торрес
10
Торрес
16
Гомес
11
Барха
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Барха
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
2
Роша
19
Плата
19
Плата
2
Роша
3
Феддаль
22
Фреснеда
22
Фреснеда
3
Феддаль
71
Перес
18
Агуадо
18
Агуадо
71
Перес
16
Меса
6
Мончу
6
Мончу
16
Меса
19
Вайссман
14
Гвардиола
14
Гвардиола
19
Вайссман
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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