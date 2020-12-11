Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 11 декабря 2020
Вальядолид
11.12.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
7'
Ш. Вайссман
56'
Ф. Орельяна (П)
76'
Ш. Вайссман
27'
А. Будимир
43'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Осасуна
Желтая карточка
К. Перес
90'
+5
90'
Замена
И. Перес
️️️️
Ойер
90'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
Замена
️️️️
Ш. Вайссман
85'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
84'
Замена
Феде
️️️️
Р. Алькарас
84'
83'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Крус
83'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
И. Видаль
82'
Желтая карточка
Х. Кальери
81'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 3:2!
Ш. Вайссман
Пас отдал
П. Эрвияс
76'
Замена
Жота
️️️️
Ф. Орельяна
75'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Меса
74'
71'
Желтая карточка
И. Видаль
66'
Желтая карточка
Х. Монкайола
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Джанко
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Орельяна
56'
Желтая карточка
Р. Алькарас
45'
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Торрес
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Будимир
Пас отдал
Ойер
Желтая карточка
Р. Меса
24'
12'
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Ш. Вайссман
Пас отдал
О. Плано
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
12
Фернандес
18
Гонсалес
17
Джанко
16
Меса
4
Алькарас
20
Плано
14
Орельяна
10
Андре
19
Вайссман
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
17
Будимир
14
Орельяна
7
Жота
7
Жота
14
Орельяна
17
Джанко
14
Эрвияс
14
Эрвияс
17
Джанко
16
Меса
71
Перес
71
Перес
16
Меса
4
Алькарас
6
Феде
6
Феде
4
Алькарас
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
22
Видаль
5
Брашанац
5
Брашанац
22
Видаль
6
Ойер
21
Перес
21
Перес
6
Ойер
3
Крус
18
Гальего
18
Гальего
3
Крус
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике Саверио
ЛВ
13
Иньяки Альварес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике Саверио
ЛВ
13
Иньяки Альварес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Осасуна
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+