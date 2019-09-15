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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 15 сентября 2019
Вальядолид
15.09.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
65'
П. Эрвияс
81'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Осасуна
81'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Л. Авила
77'
Желтая карточка
Ф. Мерида
ГОЛ! 1:0!
П. Эрвияс
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
2
Антонито
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
22
Салису
23
Порро
6
Феде
21
Мичел
20
Рубио
20
Плано
20
Унал
14
Гвардиола
4-1-1-2-2
23
Рубен
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
2
Эступиньян
6
Ойер
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
23
Брэндон
6
Авила
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
19
Тони Вилья
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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