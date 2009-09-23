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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 23 сентября 2009
Вальядолид
23.09.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
48'
Д. Коста
25'
В. Пандиани
72'
Ж. Галан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Осасуна
Желтая карточка
Рикарду
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Хуанфран
Вторая желтая
С. Арсо
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Д. Некунам
ГОЛ! 1:2!
Ж. Галан
Желтая карточка
Рупер
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
Х. Бараха
️️️️
Х. Сесма
Желтая карточка
Э. Фонт
Желтая карточка
С. Арсо
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Замена
Сиси
️️️️
Н. Алеман
Замена
Д. Коста
️️️️
Манушу
Красная карточка
Л. Прието
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Манушу
ГОЛ! 0:1!
В. Пандиани
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Якобо
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
11
Сиси
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-2-1
1
Якобо
17
Прието
4
Арсо
4
Нивалдо
19
Барраган
7
Алеман
18
Рубио
6
Медуньянин
19
Сесма
14
Фонт
9
Манушу
4-1-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
17
Хосечо
18
Монреаль
6
Ойер
6
Некунам
24
Рупер
17
Камуньяс
12
Пандиани
7
Аранда
19
Сесма
8
Бараха
8
Бараха
19
Сесма
7
Алеман
11
Сиси
11
Сиси
7
Алеман
9
Манушу
19
Коста
19
Коста
9
Манушу
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
6
Некунам
10
Пуньяль
10
Пуньяль
6
Некунам
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
1
Хусто Вильяр
ВР
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Хосе Соррилья
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