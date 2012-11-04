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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вальядолид
Осасуна - Вальядолид: обзор матча 04 ноября 2012
Осасуна
04.11.2012, воскресенье, 20:50
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
83'
П. Эберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вальядолид
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Арментерос
88'
83'
ГОЛ! 0:1!
П. Эберт
Пас отдал
Манушу
Замена
Лоло
️️️️
Сиси
80'
Вторая желтая
Р. Гонсалес
76'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
А. Сехудо
72'
68'
Замена
К. Пенья
️️️️
Э. Серену
56'
Замена
Л. Састре
️️️️
Х. Анхель Нейра
53'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
Желтая карточка
Э. Арментерос
45'
40'
Желтая карточка
Манушу
28'
Замена
Э. Серену
️️️️
М. Валиенте
21'
Желтая карточка
В. Перес
Желтая карточка
Р. Гонсалес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
18
Мануэль
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
14
Аррибас
19
Нано
24
Лоэ
10
Пуньяль
16
Сехудо
23
Арментерос
11
Сиси
9
Сола
4-1-3-2
25
Эрнандес
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
18
Баленсиага
20
Перес
7
Омар
10
Гонсалес
20
Эберт
9
Манушу
10
Нейра
23
Арментерос
24
Тимор
24
Тимор
23
Арментерос
11
Сиси
8
Лоло
8
Лоло
11
Сиси
16
Сехудо
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
16
Сехудо
Серену
17
Пенья
17
Пенья
Серену
4
Валиенте
5
Серену
5
Серену
4
Валиенте
10
Нейра
22
Састре
22
Састре
10
Нейра
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эль Садар
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