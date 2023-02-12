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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 12 февраля 2023
Вальядолид
12.02.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Осасуна
89'
Желтая карточка
Л. Авила
Замена
А. Агуадо
️️️️
Д. Мачис
89'
86'
Желтая карточка
М. Санчес
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Перес
75'
Замена
С. Амалла
️️️️
О. Плано
75'
63'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
63'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Барха
63'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
П. Ибаньес
Замена
К. Ларин
️️️️
С. Леон
60'
Замена
Р. Меса
️️️️
Мончу
59'
Желтая карточка
Д. Мачис
36'
34'
Желтая карточка
Х. Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Кике
ЦФ
4-2-3-1
1
Масип
15
Оласа
18
Онгла
15
Санчес
2
Перес
6
Мончу
71
Перес
11
Мачис
19
Плата
20
Плано
11
Леон
3-1-2-2-2
13
Айтор
3
Крус
15
Эрнандес
23
Санчес
6
Торро
19
Ибаньес
7
Монкайола
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
20
Плано
21
Амалла
21
Амалла
20
Плано
6
Мончу
16
Меса
16
Меса
6
Мончу
11
Мачис
18
Агуадо
18
Агуадо
11
Мачис
71
Перес
10
Санчес
10
Санчес
71
Перес
11
Леон
9
Ларин
9
Ларин
11
Леон
19
Ибаньес
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Ибаньес
11
Барха
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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