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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 31 марта 2013
Вальядолид
31.03.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 3
Завершен
Осасуна
11'
Р. Гонсалес (АГ)
50'
К. Сола
60'
К. Сола
69'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Осасуна
81'
Замена
А. Сехудо
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
74'
Замена
В. Рама
️️️️
П. Эберт
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
М. Де лас Куэвас
Замена
Омар
️️️️
А. Буэно
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
К. Сола
Пас отдал
Ф. Сильва
58'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Сола
47'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Аррибас
46'
Замена
Ойер
️️️️
А. Дамиа
Желтая карточка
Х. Руэда
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Гонсалес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
22
Луис Састре
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Омар
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-4-2
25
Эрнандес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
20
Эберт
10
Гонсалес
18
Рубио
22
Састре
9
Манушу
19
Буэно
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
3
Гонсалес
2
Дамиа
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
20
Эберт
19
Рама
19
Рама
20
Эберт
19
Буэно
7
Омар
7
Омар
19
Буэно
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
2
Дамиа
6
Ойер
6
Ойер
2
Дамиа
14
Аррибас
10
Пуньяль
10
Пуньяль
14
Аррибас
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Хосе Соррилья
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