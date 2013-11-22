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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Осасуна
Вальядолид - Осасуна: обзор матча 22 ноября 2013
Вальядолид
22.11.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
84'
Ойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Осасуна
Желтая карточка
В. Рама
90'
+1
89'
Желтая карточка
Андрес
Желтая карточка
Манушу
89'
88'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
М. Де лас Куэвас
87'
Желтая карточка
Э. Арментерос
86'
Замена
Мануэль
️️️️
А. Сехудо
84'
ГОЛ! 0:1!
Ойер
Пас отдал
Лоло
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
83'
75'
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
68'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Торрес
Замена
В. Рама
️️️️
З. Бергдич
57'
Замена
У. Осорио
️️️️
Д. Ларссон
56'
Желтая карточка
П. Эберт
40'
31'
Желтая карточка
Р. Торрес
Желтая карточка
А. Рубио
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Хави Грасия
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
31
Хосе Гарсия
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
10
Хосе Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
13
Мариньо
18
Руэда
4
Валиенте
19
Бергдич
17
Пенья
24
Алькатрас
20
Эберт
18
Рубио
22
Састре
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-4-2
1
Андрес
2
Бертран
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
16
Сехудо
10
Пуньяль
8
Лоло
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
23
Арментерос
19
Бергдич
19
Рама
19
Рама
19
Бергдич
12
Ларссон
12
Осорио
12
Осорио
12
Ларссон
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
16
Сехудо
18
Мануэль
18
Мануэль
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
24
Лоэ
24
Лоэ
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
6
Ойер
6
Ойер
10
Торрес
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
31
Хосе Гарсия
ЦП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
31
Хосе Гарсия
ЦП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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