Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вальядолид
Осасуна - Вальядолид: обзор матча 18 января 2020
Осасуна
18.01.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вальядолид
Желтая карточка
А. Эрнандес
73'
65'
Желтая карточка
Феде
35'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эррера
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Ойер
21
Перес
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
20
Адриан
6
Авила
4-4-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
12
Фернандес
15
Гарсия
4
Алькарас
21
Мичел
2
Антонито
6
Феде
14
Гвардиола
19
Унал
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Вальядолид
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+