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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вальядолид
Осасуна - Вальядолид: обзор матча 13 марта 2021
Осасуна
13.03.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вальядолид
90'
+5
Замена
Л. Перес
️️️️
О. Плано
Желтая карточка
Х. Монкайола
85'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Монкайола
85'
85'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Д. Эль-Ямик
79'
Замена
К. Кодро
️️️️
Ш. Вайссман
79'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Меса
Замена
Адриан
️️️️
Х. Кальери
77'
Замена
Джони
️️️️
Р. Гарсия
70'
Замена
Л. Торро
️️️️
Д. Брашанац
69'
56'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
34'
Желтая карточка
Х. Фернандес
Желтая карточка
Э. Барха
24'
21'
Желтая карточка
С. Гвардиола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
24
Хави Мартинес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
9
Кальери
4-2-2-2
13
Роберто
17
Джанко
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
15
Оласа
16
Меса
4
Алькарас
14
Орельяна
20
Плано
19
Вайссман
14
Гвардиола
5
Брашанац
6
Торро
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
24
Мартинес
24
Мартинес
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Джони
24
Джони
14
Гарсия
9
Кальери
20
Адриан
20
Адриан
9
Кальери
5
Эль-Ямик
18
Гонсалес
18
Гонсалес
5
Эль-Ямик
20
Плано
2
Перес
2
Перес
20
Плано
16
Меса
21
Мичел
21
Мичел
16
Меса
19
Вайссман
19
Кодро
19
Кодро
19
Вайссман
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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