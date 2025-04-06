06.04.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-2-1-3
13
Феррейра
39
Азну
15
Джемерт
39
Озкаджар
27
Кандела
44
Никичер
21
Мартин
10
Санчес
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
3-4-2-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
6
Милья
7
Хуанми
39
Азну
17
Энрике
17
Энрике
39
Азну
15
Джемерт
4
Айду
4
Айду
15
Джемерт
10
Санчес
23
Ануар
23
Ануар
10
Санчес
18
Моро
20
Чуки
20
Чуки
18
Моро
9
Латаса
11
Мачис
11
Мачис
9
Латаса
15
Альдрете
25
Беррокаль
25
Беррокаль
15
Альдрете
24
Бернат
23
Перес
23
Перес
24
Бернат
21
Уче
9
Майорал
9
Майорал
21
Уче
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
26
Arnau Rafús
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
3
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
17
Офсайды
1
2
Количество передач
416
427
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Хетафе», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»