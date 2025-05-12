13 мая на стадионе «Хосе Соррилья» пройдет матч 36-го тура испанской Ла Лиги между худшей командой турнира «Вальядолид» и нестабильной, но более сбалансированной «Жироной». Для хозяев это одна из последних возможностей зацепиться за выживание, тогда как гости почти обезопасили себя от вылета.
«Вальядолид»
«Вальядолид» занимает последнее место в турнирной таблице с 16 очками и идeт на серии из девяти поражений подряд. Несмотря на столь печальные результаты, команда демонстрирует определeнную стойкость в атаке – в пяти последних турах она стабильно забивала, наколотив в сумме 7 мячей. Главная проблема – катастрофическая оборона: 16 пропущенных голов за пять туров, что делает защиту «Вальядолида» худшей в Ла Лиге по показателю надeжности.
Особенность команды в том, что она в каждом матче демонстрирует желание сражаться до конца, но структурно остаeтся очень уязвимой. Хуан Латаса, забивший 6 голов, остаeтся лидером атаки, но ему катастрофически не хватает поддержки.
«Жирона»
«Жирона» располагается на 15-й строчке с 38 очками и теоретически ещe не обезопасила себя от вылета, а значит мотивация будет на уровне. Команда проиграла «Вильярреалу» в прошлом туре, но до этого победила «Мальорку», что может говорить о локальной стабилизации формы. В атаке «Жирона» нестабильна – 4 гола за 5 матчей, но в обороне выглядит чуть надeжнее соперника, пропустив 7 мячей за аналогичный период.
Проблемой остаются выездные игры – команда не побеждает в восьми последних матчах на чужом поле, при этом почти всегда пропуская. Но «Жирона» всe равно выглядит предпочтительнее, чем дезорганизованный «Вальядолид».
Факты о командах:
«Вальядолид»
- Проигрывает в 9 последних матчах подряд.
- Забивает в 5 турах подряд – в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает в 16 матчах подряд – в среднем 3.20 гола за игру.
«Жирона»
- Не выигрывает в 8 выездных матчах подряд.
- Пропускает в 17 из 19 последних матчей.
- В последних 5 турах: 0.80 гола за игру в атаке, 1.40 – в обороне.
Прогноз на матч «Вальядолид» – «Жирона»
Несмотря на отчаянное положение «Вальядолида», их системные проблемы в обороне вряд ли позволят взять очки. «Жирона» умеет наказывать за ошибки, и даже неуверенные выступления на выезде дают им шанс на победу. Однако слабость защитной линии гостей позволяет предположить, что хозяева снова сумеют отличиться. Матч обещает быть открытым и результативным.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Жироны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Жироны» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Жироны» больше 1.5 – коэффициент 2.20