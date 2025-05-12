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Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Жирона»: Ла Лига, 13 мая 2025

12 мая 2025 9:05
Вальядолид - Жирона
13 мая 2025, вторник 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
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7.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Жироны»
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13 мая на стадионе «Хосе Соррилья» пройдет матч 36-го тура испанской Ла Лиги между худшей командой турнира «Вальядолид» и нестабильной, но более сбалансированной «Жироной». Для хозяев это одна из последних возможностей зацепиться за выживание, тогда как гости почти обезопасили себя от вылета.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает последнее место в турнирной таблице с 16 очками и идeт на серии из девяти поражений подряд. Несмотря на столь печальные результаты, команда демонстрирует определeнную стойкость в атаке – в пяти последних турах она стабильно забивала, наколотив в сумме 7 мячей. Главная проблема – катастрофическая оборона: 16 пропущенных голов за пять туров, что делает защиту «Вальядолида» худшей в Ла Лиге по показателю надeжности.

Особенность команды в том, что она в каждом матче демонстрирует желание сражаться до конца, но структурно остаeтся очень уязвимой. Хуан Латаса, забивший 6 голов, остаeтся лидером атаки, но ему катастрофически не хватает поддержки.

«Жирона»

«Жирона» располагается на 15-й строчке с 38 очками и теоретически ещe не обезопасила себя от вылета, а значит мотивация будет на уровне. Команда проиграла «Вильярреалу» в прошлом туре, но до этого победила «Мальорку», что может говорить о локальной стабилизации формы. В атаке «Жирона» нестабильна – 4 гола за 5 матчей, но в обороне выглядит чуть надeжнее соперника, пропустив 7 мячей за аналогичный период.

Проблемой остаются выездные игры – команда не побеждает в восьми последних матчах на чужом поле, при этом почти всегда пропуская. Но «Жирона» всe равно выглядит предпочтительнее, чем дезорганизованный «Вальядолид».

Факты о командах:

«Вальядолид»

  • Проигрывает в 9 последних матчах подряд.
  • Забивает в 5 турах подряд – в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 16 матчах подряд – в среднем 3.20 гола за игру.

«Жирона»

  • Не выигрывает в 8 выездных матчах подряд.
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей.
  • В последних 5 турах: 0.80 гола за игру в атаке, 1.40 – в обороне.

Личные встречи
36% (4)
18% (2)
45% (5)
9
Забитых мячей
12
0.82
В среднем за матч
1.09
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Испания. Примера, 18 тур
Жирона
3 : 0
20.12.2024
Вальядолид
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 0
22.04.2023
Жирона
Испания. Примера, 5 тур
Жирона
2 : 1
09.09.2022
Вальядолид
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
23.04.2019
Жирона
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
0 : 0
17.08.2018
Вальядолид
Испания. Сегунда, 24 тур
Жирона
2 : 1
05.02.2017
Вальядолид
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
2 : 1
03.09.2016
Жирона
Испания. Сегунда, 40 тур
Вальядолид
0 : 0
24.05.2016
Жирона
Испания. Сегунда, 19 тур
Жирона
1 : 0
04.01.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 32 тур
Жирона
2 : 1
04.04.2015
Вальядолид
Испания. Сегунда, 11 тур
Вальядолид
2 : 1
02.11.2014
Жирона
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Прогноз на матч «Вальядолид» – «Жирона»

Несмотря на отчаянное положение «Вальядолида», их системные проблемы в обороне вряд ли позволят взять очки. «Жирона» умеет наказывать за ошибки, и даже неуверенные выступления на выезде дают им шанс на победу. Однако слабость защитной линии гостей позволяет предположить, что хозяева снова сумеют отличиться. Матч обещает быть открытым и результативным.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Жироны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Жироны» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Жироны» больше 1.5 – коэффициент 2.20

7.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Жироны»
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Жирона Вальядолид
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