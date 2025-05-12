13 мая на стадионе «Хосе Соррилья» пройдет матч 36-го тура испанской Ла Лиги между худшей командой турнира «Вальядолид» и нестабильной, но более сбалансированной «Жироной». Для хозяев это одна из последних возможностей зацепиться за выживание, тогда как гости почти обезопасили себя от вылета.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает последнее место в турнирной таблице с 16 очками и идeт на серии из девяти поражений подряд. Несмотря на столь печальные результаты, команда демонстрирует определeнную стойкость в атаке – в пяти последних турах она стабильно забивала, наколотив в сумме 7 мячей. Главная проблема – катастрофическая оборона: 16 пропущенных голов за пять туров, что делает защиту «Вальядолида» худшей в Ла Лиге по показателю надeжности.

Особенность команды в том, что она в каждом матче демонстрирует желание сражаться до конца, но структурно остаeтся очень уязвимой. Хуан Латаса, забивший 6 голов, остаeтся лидером атаки, но ему катастрофически не хватает поддержки.

«Жирона»

«Жирона» располагается на 15-й строчке с 38 очками и теоретически ещe не обезопасила себя от вылета, а значит мотивация будет на уровне. Команда проиграла «Вильярреалу» в прошлом туре, но до этого победила «Мальорку», что может говорить о локальной стабилизации формы. В атаке «Жирона» нестабильна – 4 гола за 5 матчей, но в обороне выглядит чуть надeжнее соперника, пропустив 7 мячей за аналогичный период.

Проблемой остаются выездные игры – команда не побеждает в восьми последних матчах на чужом поле, при этом почти всегда пропуская. Но «Жирона» всe равно выглядит предпочтительнее, чем дезорганизованный «Вальядолид».

Факты о командах:

«Вальядолид»

Проигрывает в 9 последних матчах подряд.

Забивает в 5 турах подряд – в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в 16 матчах подряд – в среднем 3.20 гола за игру.

«Жирона»

Не выигрывает в 8 выездных матчах подряд.

Пропускает в 17 из 19 последних матчей.

В последних 5 турах: 0.80 гола за игру в атаке, 1.40 – в обороне.

Личные встречи 36% (4) 18% (2) 45% (5) 9 Забитых мячей 12 0.82 В среднем за матч 1.09 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Испания. Примера, 18 тур Жирона 3 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 30 тур Вальядолид 1 : 0 Жирона Испания. Примера, 5 тур Жирона 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 34 тур Вальядолид 1 : 0 Жирона Испания. Примера, 1 тур Жирона 0 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 24 тур Жирона 2 : 1 Вальядолид Испания. Сегунда, 3 тур Вальядолид 2 : 1 Жирона Испания. Сегунда, 40 тур Вальядолид 0 : 0 Жирона Испания. Сегунда, 19 тур Жирона 1 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 32 тур Жирона 2 : 1 Вальядолид Испания. Сегунда, 11 тур Вальядолид 2 : 1 Жирона

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Жирона»

Несмотря на отчаянное положение «Вальядолида», их системные проблемы в обороне вряд ли позволят взять очки. «Жирона» умеет наказывать за ошибки, и даже неуверенные выступления на выезде дают им шанс на победу. Однако слабость защитной линии гостей позволяет предположить, что хозяева снова сумеют отличиться. Матч обещает быть открытым и результативным.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Жироны».

Рекомендованные ставки: