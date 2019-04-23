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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Жирона
Вальядолид - Жирона: обзор матча 23 апреля 2019
Вальядолид
23.04.2019, вторник, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
67'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Жирона
90'
+1
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
Кико
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Мичел
Пас отдал
Э. Унал
67'
Желтая карточка
Р. Алькарас
63'
34'
Желтая карточка
Хуанпе
Желтая карточка
Э. Унал
24'
23'
Желтая карточка
М. Муниеса
Желтая карточка
О. Плано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
17
Мойяно
4
Алькарас
21
Мичел
20
Рубио
20
Плано
14
Гвардиола
19
Унал
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
5
Муниеса
22
Рамальо
8
Понс
15
Гарсия
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Вальядолид
Жирона
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Вальядолид - Жирона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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