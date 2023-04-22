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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Жирона
Вальядолид - Жирона: обзор матча 22 апреля 2023
Вальядолид
22.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
24'
Мончу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Жирона
Замена
Р. Меса
️️️️
Г. Плата
90'
+1
77'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
В. Фернандес
77'
Замена
️️️️
А. Мартинес
77'
Замена
Я. Коуто
️️️️
И. Мартин
Замена
Л. Перес
️️️️
С. Эскудеро
71'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Мончу
71'
Замена
Д. Мачис
️️️️
С. Амалла
70'
Желтая карточка
С. Амалла
68'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Эль-Ямик
64'
41'
Желтая карточка
И. Мартин
ГОЛ! 1:0!
Мончу
Пас отдал
Г. Плата
24'
12'
Замена
Рейньер
️️️️
А. Гарсия
5'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Т. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
3-2-3-1-1
1
Масип
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
18
Онгла
18
Эскудеро
22
Фреснеда
21
Амалла
6
Мончу
71
Перес
19
Плата
9
Ларин
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
15
Эрнандес
24
Гарсия
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
19
Вилья
7
Стуани
5
Эль-Ямик
15
Санчес
15
Санчес
5
Эль-Ямик
18
Эскудеро
2
Перес
2
Перес
18
Эскудеро
6
Мончу
18
Агуадо
18
Агуадо
6
Мончу
19
Плата
16
Меса
16
Меса
19
Плата
21
Амалла
11
Мачис
11
Мачис
21
Амалла
23
Мартин
27
Коуто
27
Коуто
23
Мартин
24
Гарсия
19
Рейньер
19
Рейньер
24
Гарсия
19
Вилья
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Вилья
Фернандес
17
Рикельме
17
Рикельме
Фернандес
Остались в запасе
Вальядолид
Жирона
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Вальядолид - Жирона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Okko
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