08.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
4-1-1-1-3
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
39
Азну
27
Гриллич
44
Никичер
10
Санчес
10
Андре
9
Латаса
18
Моро
5
Барренечеа
4
Дьякаби
4
Дьякаби
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
24
Хайме
24
Хайме
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
4
Торрес
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Торрес
10
Андре
21
Амалла
21
Амалла
10
Андре
39
Азну
23
Ануар
23
Ануар
39
Азну
27
Гриллич
20
Чуки
20
Чуки
27
Гриллич
10
Санчес
11
Мачис
11
Мачис
10
Санчес
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
27
Adrián Verde
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
27
Adrián Verde
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
1
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
505
302
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вальядолида», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»