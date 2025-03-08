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  • «Валенсия» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Валенсия» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 19:20
Валенсия
08.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
7' Д. Лопес 58' У. Садик
40' Х. Латаса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Тамаш Никичер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Ануар
ЦП
27
Adrián Verde
ЦП
20
Чуки
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
4-1-1-1-3
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
39
Азну
27
Гриллич
44
Никичер
10
Санчес
10
Андре
9
Латаса
18
Моро
5
Барренечеа
4
Дьякаби
4
Дьякаби
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
24
Хайме
24
Хайме
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
4
Торрес
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Торрес
10
Андре
21
Амалла
21
Амалла
10
Андре
39
Азну
23
Ануар
23
Ануар
39
Азну
27
Гриллич
20
Чуки
20
Чуки
27
Гриллич
10
Санчес
11
Мачис
11
Мачис
10
Санчес
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
27
Adrián Verde
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
27
Adrián Verde
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
1
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
505
302
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вальядолида», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вальядолид»

«Валенсия» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Валенсия
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