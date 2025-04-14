14.04.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
22
Галлахер
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
4-2-1-2-1
13
Феррейра
27
Кандела
4
Айду
15
Санчес
17
Энрике
24
Юрич
27
Гриллич
23
Ануар
20
Чуки
11
Мачис
14
Силла
2
Лангле
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
20
Симеоне
18
Лемар
18
Лемар
20
Симеоне
6
Коке
17
Рикельме
17
Рикельме
6
Коке
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Ануар
21
Амалла
21
Амалла
23
Ануар
27
Гриллич
21
Ндиайе
21
Ндиайе
27
Гриллич
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
78
Omar Janneh
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
78
Omar Janneh
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
595
513
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.62
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико » против «Вальядолида», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико » – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»