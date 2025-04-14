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  • «Атлетико» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

«Атлетико» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

14 апреля 2025, 20:50
Атлетико
14.04.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Вальядолид
25' Х. Альварес (П) 27' Д. Симеоне 71' Х. Альварес (П) 79' А. Серлот
21' М. Силла (П) 56' Х. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
78
Omar Janneh
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Хименес
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
22
Галлахер
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
4-2-1-2-1
13
Феррейра
27
Кандела
4
Айду
15
Санчес
17
Энрике
24
Юрич
27
Гриллич
23
Ануар
20
Чуки
11
Мачис
14
Силла
2
Лангле
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
20
Симеоне
18
Лемар
18
Лемар
20
Симеоне
6
Коке
17
Рикельме
17
Рикельме
6
Коке
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Ануар
21
Амалла
21
Амалла
23
Ануар
27
Гриллич
21
Ндиайе
21
Ндиайе
27
Гриллич
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
78
Omar Janneh
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
78
Omar Janneh
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
595
513
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.62
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико » против «Вальядолида», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико » – «Вальядолид»

«Атлетико» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Атлетико
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