Атлетик
23.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
1.2
Х
6.8
П2
17
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Вальядолид
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вальядолида», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».