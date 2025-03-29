29.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
15
Марин
14
Кубо
4-1-2-1-2
26
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
39
Азну
24
Юрич
21
Мартин
21
Амалла
10
Санчес
9
Латаса
18
Моро
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
15
Марин
24
Сучич
24
Сучич
15
Марин
10
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
10
Оярсабаль
14
Кубо
7
Диас
7
Диас
14
Кубо
24
Юрич
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Юрич
18
Моро
11
Мачис
11
Мачис
18
Моро
10
Санчес
19
Арну
19
Арну
10
Санчес
21
Амалла
14
Силла
14
Силла
21
Амалла
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
29
Alex Garcia
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
29
Alex Garcia
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
10
Офсайды
2
1
Количество передач
474
366
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Вальядолида», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»