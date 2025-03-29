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  • «Реал Сосьедад» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Реал Сосьедад» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 14:50
Реал Сосьедад
29.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
23' М. Оярсабаль 68' С. Гомес
90+3' Х. Латаса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
7
Дани Диас
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
19
Адриан Арну
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
15
Марин
14
Кубо
4-1-2-1-2
26
2
Перес
15
Санчес
4
Торрес
39
Азну
24
Юрич
21
Мартин
21
Амалла
10
Санчес
9
Латаса
18
Моро
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
15
Марин
24
Сучич
24
Сучич
15
Марин
10
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
10
Оярсабаль
14
Кубо
7
Диас
7
Диас
14
Кубо
24
Юрич
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Юрич
18
Моро
11
Мачис
11
Мачис
18
Моро
10
Санчес
19
Арну
19
Арну
10
Санчес
21
Амалла
14
Силла
14
Силла
21
Амалла
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
29
Alex Garcia
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
29
Alex Garcia
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
10
Офсайды
2
1
Количество передач
474
366
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Вальядолида», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Вальядолид»

«Реал Сосьедад» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Реал Сосьедад
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