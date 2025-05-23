24 мая на стадионе «Бутарке» в Мадриде состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Вальядолидом». В этом матче на кону будет не просто престиж – хозяева сохраняют реальные шансы остаться в Примере и должны побеждать, чтобы претендовать на спасение. «Вальядолид» уже официально покинул Ла Лигу и проводит сезон ниже всех ожиданий. Исход встречи, несмотря на турнирную формальность для гостей, может повлиять на итоговую судьбу хозяев. И это накладывает на матч особый психологический фон.
«Леганес»
«Леганес» с 37 очками занимает 18-ю строчку, отставая от зоны спасения всего на два балла. Команда демонстрирует заметное улучшение в атаке – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40). Однако защита не справляется с нагрузкой: 8 пропущенных мячей (1.60 за игру). В прошлом туре «Леганес» победил на выезде «Лас-Пальмас» (1:0), что дало шанс на выживание. Дома команда играет вдохновенно, особенно когда речь идeт о матчах с прямыми конкурентами.
«Вальядолид»
Сезон стал катастрофой для «Вальядолида». Последняя строчка и только 16 очков после 37 туров – результат ужасной формы. Команда проиграла 11 матчей подряд, при этом в каждом пропускала. За последние 5 туров – 3 забитых мяча (0.60 в среднем) и 11 пропущенных (2.20). Психологическое состояние команды на нуле, мотивации не осталось, и даже в домашних играх она не может навязать борьбу. Лучший бомбардир Латаса редко получает поддержку от партнeров, а оборона находится в системном кризисе.
Факты о командах:
«Леганес»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
«Вальядолид»
- Проигрывает в 11 последних матчах
- Пропускает в каждом из последних 18 матчей
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает – 2.20
Прогноз на матч «Леганес» – «Вальядолид»
Судя по текущей форме, мотивации и игровому рисунку, «Леганес» должен уверенно побеждать. У хозяев есть и турнирная цель, и моральный импульс, в то время как гости находятся в разобранном состоянии. Ожидается открытый матч с доминированием «Леганеса», особенно после быстрого гола. Наиболее вероятен сценарий, в котором «Леганес» контролирует игру и не отпускает инициативу.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Леганеса»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Леганеса» на коэффициент 6.00
- Победа «Леганеса» с форой (-1) на коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Вальядолида» меньше 1.0 на коэффициент 1.75