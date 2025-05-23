Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Леганес» – «Вальядолид»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:57
Леганес - Вальядолид
24 мая 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 38 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Леганеса»
Сделать ставку

24 мая на стадионе «Бутарке» в Мадриде состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Вальядолидом». В этом матче на кону будет не просто престиж – хозяева сохраняют реальные шансы остаться в Примере и должны побеждать, чтобы претендовать на спасение. «Вальядолид» уже официально покинул Ла Лигу и проводит сезон ниже всех ожиданий. Исход встречи, несмотря на турнирную формальность для гостей, может повлиять на итоговую судьбу хозяев. И это накладывает на матч особый психологический фон.

«Леганес»

«Леганес» с 37 очками занимает 18-ю строчку, отставая от зоны спасения всего на два балла. Команда демонстрирует заметное улучшение в атаке – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40). Однако защита не справляется с нагрузкой: 8 пропущенных мячей (1.60 за игру). В прошлом туре «Леганес» победил на выезде «Лас-Пальмас» (1:0), что дало шанс на выживание. Дома команда играет вдохновенно, особенно когда речь идeт о матчах с прямыми конкурентами.

«Вальядолид»

Сезон стал катастрофой для «Вальядолида». Последняя строчка и только 16 очков после 37 туров – результат ужасной формы. Команда проиграла 11 матчей подряд, при этом в каждом пропускала. За последние 5 туров – 3 забитых мяча (0.60 в среднем) и 11 пропущенных (2.20). Психологическое состояние команды на нуле, мотивации не осталось, и даже в домашних играх она не может навязать борьбу. Лучший бомбардир Латаса редко получает поддержку от партнeров, а оборона находится в системном кризисе.

Факты о командах:

«Леганес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Вальядолид»

  • Проигрывает в 11 последних матчах
  • Пропускает в каждом из последних 18 матчей
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает – 2.20

Личные встречи
46% (6)
38% (5)
15% (2)
18
Забитых мячей
11
1.38
В среднем за матч
0.85
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
28.08.2024
Леганес
Испания. Сегунда, 25 тур
Леганес
0 : 0
03.02.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
17.11.2023
Леганес
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1 : 2
13.06.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
03.01.2020
Леганес
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
1 : 0
04.04.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2 : 4
01.12.2018
Леганес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
1 : 0
28.11.2017
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вальядолид
1 : 2
25.10.2017
Леганес
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
4 : 0
09.04.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
1 : 1
07.11.2015
Леганес
Испания. Сегунда, 36 тур
Вальядолид
2 : 0
03.05.2015
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
1 : 0
29.11.2014
Вальядолид
Показать все

Прогноз на матч «Леганес» – «Вальядолид»

Судя по текущей форме, мотивации и игровому рисунку, «Леганес» должен уверенно побеждать. У хозяев есть и турнирная цель, и моральный импульс, в то время как гости находятся в разобранном состоянии. Ожидается открытый матч с доминированием «Леганеса», особенно после быстрого гола. Наиболее вероятен сценарий, в котором «Леганес» контролирует игру и не отпускает инициативу.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Леганеса»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Леганеса» на коэффициент 6.00
  • Победа «Леганеса» с форой (-1) на коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Вальядолида» меньше 1.0 на коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Леганеса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Вальядолид Леганес
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 