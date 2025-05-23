24 мая на стадионе «Бутарке» в Мадриде состоится матч 38-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Вальядолидом». В этом матче на кону будет не просто престиж – хозяева сохраняют реальные шансы остаться в Примере и должны побеждать, чтобы претендовать на спасение. «Вальядолид» уже официально покинул Ла Лигу и проводит сезон ниже всех ожиданий. Исход встречи, несмотря на турнирную формальность для гостей, может повлиять на итоговую судьбу хозяев. И это накладывает на матч особый психологический фон.

«Леганес»

«Леганес» с 37 очками занимает 18-ю строчку, отставая от зоны спасения всего на два балла. Команда демонстрирует заметное улучшение в атаке – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40). Однако защита не справляется с нагрузкой: 8 пропущенных мячей (1.60 за игру). В прошлом туре «Леганес» победил на выезде «Лас-Пальмас» (1:0), что дало шанс на выживание. Дома команда играет вдохновенно, особенно когда речь идeт о матчах с прямыми конкурентами.

«Вальядолид»

Сезон стал катастрофой для «Вальядолида». Последняя строчка и только 16 очков после 37 туров – результат ужасной формы. Команда проиграла 11 матчей подряд, при этом в каждом пропускала. За последние 5 туров – 3 забитых мяча (0.60 в среднем) и 11 пропущенных (2.20). Психологическое состояние команды на нуле, мотивации не осталось, и даже в домашних играх она не может навязать борьбу. Лучший бомбардир Латаса редко получает поддержку от партнeров, а оборона находится в системном кризисе.

Факты о командах:

«Леганес»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Вальядолид»

Проигрывает в 11 последних матчах

Пропускает в каждом из последних 18 матчей

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает – 2.20

Личные встречи 46% (6) 38% (5) 15% (2) 18 Забитых мячей 11 1.38 В среднем за матч 0.85 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 3 тур Вальядолид 0 : 0 Леганес Испания. Сегунда, 25 тур Леганес 0 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 16 тур Вальядолид 1 : 1 Леганес Испания. Примера, 28 тур Леганес 1 : 2 Вальядолид Испания. Примера, 19 тур Вальядолид 2 : 2 Леганес Испания. Примера, 30 тур Леганес 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 14 тур Вальядолид 2 : 4 Леганес Испания. Кубок, 1/16 финала Леганес 1 : 0 Вальядолид Испания. Кубок, 1/16 финала Вальядолид 1 : 2 Леганес Испания. Сегунда, 33 тур Леганес 4 : 0 Вальядолид Испания. Сегунда, 12 тур Вальядолид 1 : 1 Леганес Испания. Сегунда, 36 тур Вальядолид 2 : 0 Леганес Испания. Сегунда, 15 тур Леганес 1 : 0 Вальядолид

Прогноз на матч «Леганес» – «Вальядолид»

Судя по текущей форме, мотивации и игровому рисунку, «Леганес» должен уверенно побеждать. У хозяев есть и турнирная цель, и моральный импульс, в то время как гости находятся в разобранном состоянии. Ожидается открытый матч с доминированием «Леганеса», особенно после быстрого гола. Наиболее вероятен сценарий, в котором «Леганес» контролирует игру и не отпускает инициативу.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Леганеса»

Рекомендованные ставки: