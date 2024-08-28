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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Леганес
Вальядолид - Леганес: обзор матча 28 августа 2024
Вальядолид
28.08.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Леганес
Желтая карточка
С. Юрич
90'
+4
Замена
Чуки
️️️️
С. Амалла
90'
+2
85'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
И. Нею
83'
Желтая карточка
О. Родригес
82'
Желтая карточка
Х. Саэнс
Замена
М. Андре
️️️️
Р. Моро
81'
71'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Чикко
69'
Желтая карточка
С. Гонсалес
66'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
С. Сиссе
66'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Х. Крус
Замена
В. Месегер
️️️️
К. Перес
62'
Замена
И. Санчес
️️️️
А. Ндиайе
62'
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Силла
62'
46'
Желтая карточка
И. Нею
46'
Замена
О. Родригес
️️️️
Э. Франкеса
17'
Желтая карточка
Э. Франкеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
22
Бойомо
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
3-3-2-1-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
8
Сиссе
14
Чикко
19
Крус
24
де ла Фуэнте
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
71
Перес
23
Месегер
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
10
Андре
10
Андре
18
Моро
91
Нею
13
Тапиа
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
15
Франкеса
14
Родригес
14
Родригес
15
Франкеса
19
Крус
12
Лопес
12
Лопес
19
Крус
14
Чикко
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
14
Чикко
Остались в запасе
Вальядолид
Леганес
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вальядолид - Леганес
2
5
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
19
Офсайды
0
2
Количество передач
492
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1
0.18
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Хосе Соррилья
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