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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Леганес
Вальядолид - Леганес: обзор матча 17 ноября 2023
Вальядолид
17.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
26'
М. Силла
51'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Леганес
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
Р. Кенеди
84'
84'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Раба
Замена
В. Месегер
️️️️
Р. Моро
73'
Желтая карточка
Р. Моро
55'
55'
Желтая карточка
Х. Мирамон
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Гонсалес
Пас отдал
Д. Раба
46'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Гарсия
45'
+3
Желтая карточка
И. Ундабаррена
31'
Желтая карточка
С. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
Пас отдал
С. Эскудеро
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вальядолид
12
Джон
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Масип
18
Эскудеро
22
Бойомо
13
Энрике
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
29
Кенеди
10
Санчес
18
Моро
14
Силла
3-2-1-1-3
13
Конде
4
Арамбарри
23
Саэнс
55
Гонсалес
21
Мирамон
15
Франкеса
8
Ундабаррена
20
Портильо
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
29
Кенеди
9
Монтиэль
9
Монтиэль
29
Кенеди
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
19
Раба
12
Ньом
12
Ньом
19
Раба
9
Гарсия
7
Джуара
7
Джуара
9
Гарсия
Остались в запасе
Вальядолид
Леганес
12
Джон
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
12
Джон
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вальядолид - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Хосе Соррилья
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