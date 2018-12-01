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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Леганес
Вальядолид - Леганес: обзор матча 01 декабря 2018
Вальядолид
01.12.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 4
Завершен
Леганес
50'
Т. Вилья
90+3'
Э. Унал
11'
Д. Сиовас
42'
О. Родригес
66'
Г. Каррийо
75'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Леганес
ГОЛ! 2:4!
Э. Унал
Пас отдал
Кеко
90'
+3
78'
Желтая карточка
А. Ньом
75'
ГОЛ! 1:4!
Г. Каррийо
Пас отдал
М. Весга
66'
ГОЛ! 1:3!
Г. Каррийо
62'
Желтая карточка
Х. Сильва
ГОЛ! 1:2!
Т. Вилья
50'
42'
ГОЛ! 0:2!
О. Родригес
15'
Желтая карточка
Р. Перес
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сиовас
Пас отдал
О. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
3-3-2-2
1
Масип
22
Мартинес
20
Калеро
22
Кико
2
Антонито
4
Алькарас
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
10
Верде
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
12
Ньом
6
Весга
28
Тарин
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
Остались в запасе
Вальядолид
Леганес
13
Йоель Родригес
ВР
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Вальядолид - Леганес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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