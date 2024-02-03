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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Вальядолид
Леганес - Вальядолид: обзор матча 03 февраля 2024
Леганес
03.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Вальядолид
85'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
84'
81'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. де ла Хос
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
74'
Замена
Д. Раба
️️️️
Д. Гарсия
70'
64'
Замена
С. Юрич
️️️️
И. Санчес
64'
Замена
Р. Моро
️️️️
Мончу
Желтая карточка
И. Нею
61'
57'
Желтая карточка
М. Силла
45'
+1
Желтая карточка
С. Эскудеро
44'
Желтая карточка
С. де ла Хос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Мончу
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
18
Рауль Моро
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Конде
23
Саэнс
55
Гонсалес
4
Арамбарри
15
Франкеса
91
Нею
21
Мирамон
8
Ундабаррена
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
4-3-2-1
1
Масип
2
Перес
5
Таррега
4
Торрес
18
Эскудеро
6
Мончу
17
де ла Хос
23
Месегер
10
Санчес
21
Ндиайе
14
Силла
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
9
Гарсия
19
Раба
19
Раба
9
Гарсия
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
10
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
10
Санчес
17
де ла Хос
29
Кенеди
29
Кенеди
17
де ла Хос
6
Мончу
18
Моро
18
Моро
6
Мончу
Остались в запасе
Леганес
Вальядолид
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Андре Феррейра
ВР
79
Стипе Биук
ЛВ
92
Isra Sala
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
79
Стипе Биук
ЛВ
92
Isra Sala
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Леганес - Вальядолид
2
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
346
441
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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