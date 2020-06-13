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Ла Лига 2026/2027
Леганес - Вальядолид
Леганес - Вальядолид: обзор матча 13 июня 2020
Леганес
13.06.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
83'
О. Родригес (П)
2'
Э. Унал
54'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Вальядолид
89'
Желтая карточка
Феде
89'
Замена
В. Рубио
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Авилес
️️️️
Р. Росалес
88'
88'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Э. Унал
83'
Желтая карточка
М. Салису
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Родригес
83'
81'
Замена
С. Рамирес
️️️️
С. Гвардиола
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Г. Каррийо
78'
68'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
О. Плано
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Р. Меса
59'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Сильва
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Алькарас
Замена
Р. Ассале
️️️️
У. Бустинса
46'
40'
Желтая карточка
О. Плано
29'
Желтая карточка
С. Гвардиола
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
16
Роберто Росалес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Кико
ЦЗ
2
Антонито
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Куэльяр
4
Омеруо
5
Бустинса
33
Сильва
13
Родригес
10
Амаду
15
Авазим
16
Меса
16
Росалес
14
Родригес
9
Каррийо
3-2-2-1-2
1
Масип
22
Салису
12
Фернандес
17
Мойяно
15
Гарсия
22
Мартинес
6
Феде
4
Алькарас
20
Плано
20
Унал
14
Гвардиола
16
Меса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
16
Меса
33
Сильва
17
Хиль
17
Хиль
33
Сильва
9
Каррийо
10
Герреро
10
Герреро
9
Каррийо
16
Росалес
19
Авилес
19
Авилес
16
Росалес
5
Бустинса
27
Ассале
27
Ассале
5
Бустинса
15
Гарсия
20
Рубио
20
Рубио
15
Гарсия
20
Плано
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Плано
20
Унал
15
Санчес
15
Санчес
20
Унал
14
Гвардиола
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Гвардиола
Остались в запасе
Леганес
Вальядолид
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Кико
ЦЗ
2
Антонито
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Кико
ЦЗ
2
Антонито
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Леганес - Вальядолид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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