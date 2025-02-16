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  • «Вальядолид» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Вальядолид» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 17:05
Вальядолид
16.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 4
Завершен
Севилья
5' Х. Санчес 45+1' И. Ромеро 67' Х. Санчес 84' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
(К) ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
37
Pablo Rivera
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
3-3-3-1
1
Хейн
27
Кандела
4
Торрес
4
Айду
39
Азну
27
Гриллич
2
Перес
44
Никичер
23
Ануар
21
Мартин
9
Латаса
3-1-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
8
Гудель
24
Санчес
97
Соу
11
Лукебакио
11
Варгас
16
Ромеро
27
Гриллич
21
Амалла
21
Амалла
27
Гриллич
39
Азну
11
Мачис
11
Мачис
39
Азну
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
8
Гудель
5
5
8
Гудель
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
11
Варгас
10
Сусо
10
Сусо
11
Варгас
11
Лукебакио
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Лукебакио
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Вальядолид - Севилья
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
537
498
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Севильи», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Севилья»

«Вальядолид» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Вальядолид
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