16.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
3-3-3-1
1
Хейн
27
Кандела
4
Торрес
4
Айду
39
Азну
27
Гриллич
2
Перес
44
Никичер
23
Ануар
21
Мартин
9
Латаса
3-1-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
8
Гудель
24
Санчес
97
Соу
11
Лукебакио
11
Варгас
16
Ромеро
27
Гриллич
21
Амалла
21
Амалла
27
Гриллич
39
Азну
11
Мачис
11
Мачис
39
Азну
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
8
Гудель
5
5
8
Гудель
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
11
Варгас
10
Сусо
10
Сусо
11
Варгас
11
Лукебакио
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Лукебакио
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
37
Pablo Rivera
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Вальядолид - Севилья
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
537
498
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Севильи», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»