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  • «Вальядолид» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

«Вальядолид» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

13 мая 2025, 18:50
Вальядолид
13.05.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
80' К. Стуани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Карл Хейн
ВР
17
Энрике
ЛЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Ануар
(К) ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
20
Чуки
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
28
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Артур
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
8
Порту
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
26
Антонио Кандела
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
12
Ibrahim Alani
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
12
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Хейн
17
Энрике
39
Озкаджар
24
Джемерт
33
27
Гриллич
23
Ануар
6
Мартин
20
Чуки
18
Моро
9
Латаса
3-1-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
6
Хуанпе
17
Блинд
5
Лопес
28
Ромеу
8
Артур
15
Цыганков
22
Асприлья
8
Порту
9
Руис
17
Энрике
39
Азну
39
Азну
17
Энрике
27
Гриллич
12
12
27
Гриллич
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
4
Мартинес
16
Франкес
16
Франкес
4
Мартинес
8
Артур
14
Солис
14
Солис
8
Артур
8
Порту
23
Мартин
23
Мартин
8
Порту
22
Асприлья
7
Данжума
7
Данжума
22
Асприлья
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Вальядолид
Жирона
13
Андре Феррейра
ВР
26
Антонио Кандела
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
12
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Джастин Гарсия
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
26
Антонио Кандела
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
12
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Джастин Гарсия
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Вальядолид - Жирона
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
19
Офсайды
1
1
Количество передач
428
482
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Жироны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Жирона»

«Вальядолид» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Вальядолид
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