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Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Жироны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Жирона»