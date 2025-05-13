13.05.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-2-1-2
13
Хейн
17
Энрике
39
Озкаджар
24
Джемерт
33
27
Гриллич
23
Ануар
6
Мартин
20
Чуки
18
Моро
9
Латаса
3-1-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
6
Хуанпе
17
Блинд
5
Лопес
28
Ромеу
8
Артур
15
Цыганков
22
Асприлья
8
Порту
9
Руис
17
Энрике
39
Азну
39
Азну
17
Энрике
27
Гриллич
12
12
27
Гриллич
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
9
Латаса
14
Силла
14
Силла
9
Латаса
4
Мартинес
16
Франкес
16
Франкес
4
Мартинес
8
Артур
14
Солис
14
Солис
8
Артур
8
Порту
23
Мартин
23
Мартин
8
Порту
22
Асприлья
7
Данжума
7
Данжума
22
Асприлья
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Вальядолид
Жирона
13
Андре Феррейра
ВР
26
Антонио Кандела
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
12
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Джастин Гарсия
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
26
Антонио Кандела
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
12
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Джастин Гарсия
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Вальядолид - Жирона
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
19
Офсайды
1
1
Количество передач
428
482
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Жироны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»