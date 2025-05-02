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Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Барселона»: Ла Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:04
Вальядолид - Барселона
03 мая 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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9.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Барселоны»
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3 мая на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Барселоной». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь на последней строчке таблицы, а гости уверенно лидируют и стремятся удержать первое место. Ожидается матч с атакующим акцентом со стороны «Барселоны», тогда как «Вальядолид» попытается сыграть от обороны и использовать редкие моменты.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает 20 место с 16 очками после 33 туров. Команда проиграла 7 последних матчей, пропустив в них 18 голов (в среднем 3.60 за матч). Лидером атаки остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов в 26 матчах. Несмотря на серию поражений, команда забивает в 3 последних матчах, демонстрируя способность использовать моменты. Однако оборона остаeтся самой слабой в чемпионате – 14 матчей подряд с пропущенными голами. Последнее поражение от «Бетиса» (1:5) подчeркивает серьeзные проблемы в защите.

«Барселона»

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 76 очками, выиграв 24 матча из 33. Команда победила в 3 последних матчах чемпионата, забивая в каждой игре. Лидером нападения остаeтся Роберт Левандовски с 40 голами в 48 матчах. В последних 5 турах команда забила 12 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.40 и 2.20 за матч). «Барселона» играет в атакующем стиле, но часто допускает ошибки в обороне, особенно в выездных матчах. Последние игры показывают высокую результативность, но неидеальную надeжность сзади.

Факты о командах:

«Вальядолид»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 14 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.

«Барселона»

  • Побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 15 последних матчах.

Личные встречи
10% (2)
5% (1)
85% (17)
11
Забитых мячей
54
0.55
В среднем за матч
2.7
3:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 2
03.05.2025
Барселона
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
7 : 0
31.08.2024
Вальядолид
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
3 : 1
23.05.2023
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
4 : 0
28.08.2022
Вальядолид
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
05.04.2021
Вальядолид
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 3
23.12.2020
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 1
11.07.2020
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 1
29.10.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 0
16.02.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
0 : 1
25.08.2018
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
08.03.2014
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 1
05.10.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 1
19.05.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
1 : 3
22.12.2012
Барселона
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 0
16.05.2010
Вальядолид
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
0 : 3
23.01.2010
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 1
04.04.2009
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
6 : 0
08.11.2008
Вальядолид
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
4 : 1
23.03.2008
Вальядолид
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
1 : 1
01.11.2007
Барселона
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Прогноз на матч «Вальядолид» – «Барселона»

«Вальядолид» подойдeт к матчу с оборонительным настроем, надеясь избежать крупного поражения. Команда продолжает забивать даже в проигранных встречах, но защита не выдерживает давление соперников. «Барселона» имеет все шансы на очередную победу, опираясь на высокую результативность Левандовски и атакующего трио. Ожидается, что гости будут доминировать по владению и создадут множество моментов. Однако у хозяев есть шансы на гол благодаря нестабильной защите «Барсы».

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселона» – коэффициент 1.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Барселона» больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.05
  • Точный счeт 1:3 в пользу «Барселоны» – коэффициент 9.00

9.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Барселоны»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Вальядолид
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