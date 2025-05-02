3 мая на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Барселоной». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь на последней строчке таблицы, а гости уверенно лидируют и стремятся удержать первое место. Ожидается матч с атакующим акцентом со стороны «Барселоны», тогда как «Вальядолид» попытается сыграть от обороны и использовать редкие моменты.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает 20 место с 16 очками после 33 туров. Команда проиграла 7 последних матчей, пропустив в них 18 голов (в среднем 3.60 за матч). Лидером атаки остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов в 26 матчах. Несмотря на серию поражений, команда забивает в 3 последних матчах, демонстрируя способность использовать моменты. Однако оборона остаeтся самой слабой в чемпионате – 14 матчей подряд с пропущенными голами. Последнее поражение от «Бетиса» (1:5) подчeркивает серьeзные проблемы в защите.

«Барселона»

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 76 очками, выиграв 24 матча из 33. Команда победила в 3 последних матчах чемпионата, забивая в каждой игре. Лидером нападения остаeтся Роберт Левандовски с 40 голами в 48 матчах. В последних 5 турах команда забила 12 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.40 и 2.20 за матч). «Барселона» играет в атакующем стиле, но часто допускает ошибки в обороне, особенно в выездных матчах. Последние игры показывают высокую результативность, но неидеальную надeжность сзади.

Факты о командах:

«Вальядолид»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 14 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

«Барселона»

Побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги.

Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 15 последних матчах.

Личные встречи 10% (2) 5% (1) 85% (17) 11 Забитых мячей 54 0.55 В среднем за матч 2.7 3:1 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 34 тур Вальядолид 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 4 тур Барселона 7 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 36 тур Вальядолид 3 : 1 Барселона Испания. Примера, 3 тур Барселона 4 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 29 тур Барселона 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 15 тур Вальядолид 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 36 тур Вальядолид 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 5 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 24 тур Барселона 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 2 тур Вальядолид 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 27 тур Вальядолид 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 8 тур Барселона 4 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 36 тур Барселона 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 17 тур Вальядолид 1 : 3 Барселона Испания. Примера, 38 тур Барселона 4 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 19 тур Вальядолид 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 29 тур Вальядолид 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 6 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 29 тур Барселона 4 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 10 тур Вальядолид 1 : 1 Барселона

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Барселона»

«Вальядолид» подойдeт к матчу с оборонительным настроем, надеясь избежать крупного поражения. Команда продолжает забивать даже в проигранных встречах, но защита не выдерживает давление соперников. «Барселона» имеет все шансы на очередную победу, опираясь на высокую результативность Левандовски и атакующего трио. Ожидается, что гости будут доминировать по владению и создадут множество моментов. Однако у хозяев есть шансы на гол благодаря нестабильной защите «Барсы».

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки: