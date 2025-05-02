3 мая на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Барселоной». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь на последней строчке таблицы, а гости уверенно лидируют и стремятся удержать первое место. Ожидается матч с атакующим акцентом со стороны «Барселоны», тогда как «Вальядолид» попытается сыграть от обороны и использовать редкие моменты.
«Вальядолид»
«Вальядолид» занимает 20 место с 16 очками после 33 туров. Команда проиграла 7 последних матчей, пропустив в них 18 голов (в среднем 3.60 за матч). Лидером атаки остаeтся Хуан Латаса, забивший 6 голов в 26 матчах. Несмотря на серию поражений, команда забивает в 3 последних матчах, демонстрируя способность использовать моменты. Однако оборона остаeтся самой слабой в чемпионате – 14 матчей подряд с пропущенными голами. Последнее поражение от «Бетиса» (1:5) подчeркивает серьeзные проблемы в защите.
«Барселона»
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 76 очками, выиграв 24 матча из 33. Команда победила в 3 последних матчах чемпионата, забивая в каждой игре. Лидером нападения остаeтся Роберт Левандовски с 40 голами в 48 матчах. В последних 5 турах команда забила 12 и пропустила 11 мячей (в среднем 2.40 и 2.20 за матч). «Барселона» играет в атакующем стиле, но часто допускает ошибки в обороне, особенно в выездных матчах. Последние игры показывают высокую результативность, но неидеальную надeжность сзади.
Факты о командах:
«Вальядолид»
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 14 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
«Барселона»
- Побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги.
- Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 15 последних матчах.
Прогноз на матч «Вальядолид» – «Барселона»
«Вальядолид» подойдeт к матчу с оборонительным настроем, надеясь избежать крупного поражения. Команда продолжает забивать даже в проигранных встречах, но защита не выдерживает давление соперников. «Барселона» имеет все шансы на очередную победу, опираясь на высокую результативность Левандовски и атакующего трио. Ожидается, что гости будут доминировать по владению и создадут множество моментов. Однако у хозяев есть шансы на гол благодаря нестабильной защите «Барсы».
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Барселоны».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Барселона» – коэффициент 1.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Барселона» больше 2.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.05
- Точный счeт 1:3 в пользу «Барселоны» – коэффициент 9.00