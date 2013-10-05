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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 05 октября 2013
Барселона
05.10.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 8 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
12'
А. Санчес
53'
Хави
64'
А. Санчес
70'
Неймар
8'
Х. Гуэрра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
90'
+1
Желтая карточка
Омар
87'
Замена
Алькатрас
️️️️
З. Бергдич
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ж. Пике
79'
Замена
Педро
️️️️
К. Тельо
73'
72'
Замена
В. Рама
️️️️
А. Рукавина
ГОЛ! 4:1!
Неймар
Пас отдал
А. Санчес
70'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
65'
ГОЛ! 3:1!
А. Санчес
Пас отдал
Неймар
64'
61'
Замена
У. Осорио
️️️️
М. Валиенте
ГОЛ! 2:1!
Хави
Пас отдал
К. Тельо
53'
47'
Желтая карточка
Ф. Росси
31'
Желтая карточка
З. Бергдич
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
К. Тельо
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
19
Закария Бергдич
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
8
Хавьер Бараха
ОП
7
Омар
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
43
Даниэль Вадильо Гонсалес
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
5
Бартра
10
Алвес
8
Сонг
4
Фабрегас
6
Хави
10
Неймар
37
Тельо
4
Санчес
4-2-3-1
13
Мариньо
2
Рукавина
4
Валиенте
18
Руэда
17
Пенья
7
Росси
8
Бараха
20
Эберт
7
Омар
19
Бергдич
24
Гуэрра
3
Пике
5
Бускетс
5
Бускетс
3
Пике
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
37
Тельо
9
Педро
9
Педро
37
Тельо
4
Валиенте
12
Осорио
12
Осорио
4
Валиенте
2
Рукавина
19
Рама
19
Рама
2
Рукавина
19
Бергдич
24
Алькатрас
24
Алькатрас
19
Бергдич
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
43
Даниэль Вадильо Гонсалес
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
43
Даниэль Вадильо Гонсалес
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Барселона - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
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